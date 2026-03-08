年収800万円で子どもが大学へ進学します。うちは返済ありの奨学金ですが、低年収世帯は返済不要の奨学金。中間層が一番損していませんか？

奨学金制度の仕組みと所得制限の考え方

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、大きく「給付型（返済不要）」と「貸与型（返済必要）」に分かれています。

給付型奨学金は主に住民税非課税世帯やそれに準ずる低所得世帯を対象としており、世帯収入や家族構成、進学先の種別などによって細かく基準が設けられています。一方、貸与型は比較的幅広い所得層が利用でき、第一種（無利子）と第二種（有利子）があります。

年収800万円世帯は、子どもの人数や私立・自宅外通学などの条件によっては一部支援の対象になる可能性もありますが、一般的には給付型の対象外となることが多い水準です。そのため「支援が少ない」と感じやすい立場にあるのは事実です。

ただし、制度は家計の可処分所得や資産状況も踏まえて設計されており、単純な年収比較だけでは判断できない面もあります。



本当に「中間層が損」なのか？ 負担の実態を考える

中間層が損をしていると感じる背景には、税や社会保険料の負担感も影響しています。年収800万円の場合、所得税や住民税、社会保険料を差し引いた手取りは想像よりも少なく、そこから住宅ローンや老後資金、教育費を同時に賄うケースも珍しくありません。

その一方で、低所得世帯には授業料減免や給付型奨学金などの手厚い支援が用意されています。

ただし、低所得世帯も経済的に余裕があるわけではなく、日常生活自体が厳しい状況にある場合も多いのが実情です。支援制度は「再分配」の考え方に基づき、より困難な状況にある世帯を優先する設計になっています。中間層は確かに公的支援が限定的ですが、収入面では一定の選択肢や準備の余地がある点も踏まえて考える必要があります。



教育費負担を軽減するためにできる対策

中間層世帯が教育費負担を軽減するためには、早期からの計画的な準備が重要です。児童手当の積立や学資保険、つみたてNISAなどを活用し、進学時の借入額を抑える工夫が求められます。また、大学独自の給付型奨学金や民間団体の奨学金は、所得制限が比較的緩やかな場合もあるため、情報収集を怠らないことが大切です。

さらに、奨学金を利用する場合でも、無利子の第一種を優先する、在学中から一部返済を始めるなど、将来の返済負担を見据えた選択が可能です。家計全体を見直し、教育費・住宅費・老後資金のバランスを整理することで、「損をしている」という感情を具体的な行動に変えられます。制度への不満だけでなく、自助努力と情報活用が鍵となります。



制度を理解し、納得できる選択を

年収800万円前後の中間層は、給付型奨学金の対象外となるケースが多く、負担感を抱きやすい立場です。

しかし、奨学金制度は困難度に応じた再分配を前提として設計されています。不公平さを感じたときこそ、制度の仕組みを正しく理解し、利用できる支援策を幅広く検討することが大切です。計画的な準備と情報収集により、将来の返済負担を抑え、納得できる進学の形を目指しましょう。



出典

独立行政法人日本学生支援機構 給付奨学金（返済不要）

独立行政法人日本学生支援機構 貸与奨学金（返済必要）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー