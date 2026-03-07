¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¤·¤Æ ¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¡ª
¢¨²èÌÌ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
3·î14Æü(ÅÚ)¡¦3·î21Æü(ÅÚ)¤ÎÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤Ë
¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Ç¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ÎÇä¾åNo.1¾¦ÉÊ¡×Í½ÁÛ¥¯¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
🎁 3/14(ÅÚ) ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
(5,000±ßÊ¬)
10Ì¾ÍÍ
¢¨²èÌÌ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
3/14(ÅÚ)¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§3·î20Æü(¶â) Àµ¸á
±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´±þÊç²¼¤µ¤¤¡£
»²²ÃÊýË¡
¡ÊüÁ÷Ãæ¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Î¡Ú£ä¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ÎÇä¾åNo.1¾¦ÉÊ¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Î¾å²¼º¸±¦¥¡¼¤È·èÄê¥Ü¥¿¥ó¤ÇÅú¤¨¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨ÄùÀÚ¤Þ¤Ç¤ÏÁª¤ÓÄ¾¤·¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
£¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð²ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ï¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ¤Î¡Ö±þÊç¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Ï¿²èºÆÀ¸¤Ç¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¼õ¿®µ¡¤ÇÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ËÜ´ë²è¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó(¼õ¿®µ¡)Â¦¤Ë¤è¤ë¥¨¥é¡¼¡¢Áàºî¥ß¥¹Åù¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç´ë²è¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç±þÊç
¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç²èÌÌ¤Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¡Ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó(¥¬¥é¥±¡¼)¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥â¤ò¤ª¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç
¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ¤Î¡Ú±þÊç¤¹¤ë¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¼õ¿®µ¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
<ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¼µ¡¢¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡×¤Ë Æ±°Õ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
¡¦±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡¢¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î ¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóÅù¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Êhttps://www.ntv.co.jp/pim/¡Ë¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ï(³ô)TVer¤¬Äó¶¡¤¹¤ëTVer Media PlatformµÚ¤ÓTVer ID¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¤Ë¤ÏTVer Media Platform¤Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦ÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£(³ô)TVer¤Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ë¾ðÊó¤Ï¡¢(³ô)TVer¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦TVer ID¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖTVer ID¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¼è°·¤¤Æ±°Õ½ñ¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿±þÊç¤ËÈ¼¤¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Ç¤¢¤ë(³ô)LivePark¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Î(³ô)LivePark¤¬±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·ÃêÁª¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¡¦¾®ÇäÅ¹¤äÇÛÁ÷»ö¶È¼Ô¤¬¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡×¥Ü¥¿¥ó¤è¤êÀè¤Ï¡¢(³ô)TVer¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤«¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢TVer IDÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤ËÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ëÂÐºö¤Î¤¿¤á¼õ¿®À©¸Â¤òÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡Ö@tver.jp¡×¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¿²èºÆÀ¸¤Ç¤Ï±þÊç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó(¥¬¥é¥±¡¼)¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ä±þÊç¤Î¼õÉÕ¾õ¶·¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤È¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î±þÊç¡¢Î¾Êý¤Ç±þÊç¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÒÊý¤Î¤ß¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£