なでしこジャパンがインド戦の先発メンバー発表、3日前の初戦から9人を変更
日本女子代表(なでしこジャパン)が7日、女子アジアカップのグループリーグ第2節でインド女子代表と対戦する。4日に2-0で勝利した台湾戦から中2日。先発メンバーが発表になり、MF長谷川唯とFW田中美南以外の9人を入れ替えて臨むことになった。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 18 林穂之香(エバートン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)
▽控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 22 石川璃音(エバートン)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)
監督
ニルス・ニールセン
