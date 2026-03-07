　日本女子代表(なでしこジャパン)が7日、女子アジアカップのグループリーグ第2節でインド女子代表と対戦する。4日に2-0で勝利した台湾戦から中2日。先発メンバーが発表になり、MF長谷川唯とFW田中美南以外の9人を入れ替えて臨むことになった。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 12 平尾知佳(グラナダ)

DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)

DF 6 古賀塔子(トッテナム)

DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)

MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)

MF 8 清家貴子(ブライトン)

MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)

MF 18 林穂之香(エバートン)

FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)

▽控え

GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)

GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

DF 2 清水梨紗(リバプール)

DF 3 南萌華(ブライトン)

DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

DF 13 北川ひかる(エバートン)

DF 22 石川璃音(エバートン)

MF 10 長野風花(リバプール)

MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)

MF 17 浜野まいか(トッテナム)

MF 19 谷川萌々子(バイエルン)

MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)

MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)

FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)

監督

ニルス・ニールセン