なでしこジャパンがインド戦のスタメンを発表！ 長谷川唯、熊谷紗希らが先発！ 決勝T進出決定なるか【女子アジア杯】

なでしこジャパンがインド戦のスタメンを発表！ 長谷川唯、熊谷紗希らが先発！ 決勝T進出決定なるか【女子アジア杯】