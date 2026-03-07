なでしこジャパンがインド戦のスタメンを発表！ 長谷川唯、熊谷紗希らが先発！ 決勝T進出決定なるか【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで行なわれている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦。日本時間20時のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
勝てば決勝トーナメント進出が決まる重要な一戦には、キャプテンの長谷川唯や初戦で出場のなかった頼れる大黒柱の熊谷紗希らが名を連ねた。
スタメンは以下のとおり。
【スターティングメンバー】
４ 熊谷紗希
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
14 長谷川唯(C)
16 山本柚月
18 林穂之香
21 守屋都弥
25 千葉玲海菜
【サブメンバー】
１ 山下杏也加(GK)
２ 清水梨紗
３ 南萌華
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
15 藤野あおば
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
20 松窪真心
23 大熊茜(GK)
24 成宮唯
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
