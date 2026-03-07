エリザベスカラーに憤慨する柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で194万3000回再生を突破し、「全力な反抗的態度ｗ」「激おこで草」「いじらしくて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：エリザベスカラーを付けられたのが不服な犬→壁に向かって…分かりやすすぎる『反抗的態度』】

エリザベスカラーへの抵抗

Instagramアカウント「captain_shibadog」の投稿主さんは、『キャプテン』ちゃんという可愛い柴犬と暮らしています。この日、キャプテンちゃんは、諸事情でエリザベスカラーを付けることとなりました。自由が効かなくなるエリザベスカラーは、キャプテンにとってプチストレスだったようです。

「こんなの付けたくない…！」

エリザベスカラーへの強い抵抗を示すため、キャプテンちゃんは「ある行動」に出ました。なんと、エリザベスカラーを付けた状態で、壁に張り付いて離れなくなってしまったのです…！！

無視を貫き通す柴犬

投稿主さんが呼びかけてみても、完全無視を貫くキャプテンちゃん。壁に閉ざされてエリザベスカラーの中の顔は見えないものの、絶対に怒っていると分かるほどの背中の圧…。エリザベスカラーを外してほしい、という強い意志を感じます。

キャプテンちゃんは、普段から分かりやすすぎるほどに不貞腐れることがあるのだとか。怒られたときは、家族に背を向けて完全無視。ムニャムニャと文句を言っていることもあるそうです。

また、楽しそうに遊んでいたのに、一瞬で冷めきってしまうというクセも…。実に柴犬らしい性格のキャプテンちゃん、エリザベスカラーが早く外れるといいですね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「自分だけの世界に閉じこもってる(笑)」「柴犬ってこういうことしますよね～」「壁側からどんな顔してるか覗いてみたいw」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「captain_shibadog」には、キャプテンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「captain_shibadog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。