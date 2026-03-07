米国代表にもすぐ伝わった大谷翔平の満塁弾…CY賞左腕は苦笑い「起きたら打っていたよ」「何も変わっていない」【WBC】

7日の英国戦に先発予定のスクバル(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表左腕のタリク・スクバルが、現地時間3月6日のブラジル戦試合前に記者会見に臨んだ。MLBの公式Xがその一部を公開した。

2年連続のサイ・ヤング賞左腕に苦笑いが浮かんだ。取材陣から侍ジャパンの大谷翔平の大活躍について問われた時だ。日本・台湾戦が行われた時間帯は、米国では深夜だった。

「起きたら、オオタニが満塁弾を打っていたよ。何時だったかわからないけど。（シーズン中と）何も変わっていないなと思った」