¡Ú£Æ£±¡Û£Æ£±³¦¤Î¥Ü¥¹¤¬à·Ù¹ðá¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤Ë¡ÖÀÕÇ¤Å¾²Ç¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï£¶Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£²²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¥ó¥À¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½ÁÛÄÌ¤ê¤ËÄã¶õÈô¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤ÏàÀïÈÈá¤È¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¤òÈãÈ½¡£ÂÎÀ©¤ÎÉÔÈ÷¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Å°ÄìµêÃÆ¤·¤¿¡££²ÅÙ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Û¥ó¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤âÉÔËþ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àÊ¬Îö¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥Õ¥§¥é¡¼¥êÂåÉ½¤Ç¡¢£Æ£±ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥É¥á¥Ë¥«¥ê»á¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÉÔÄ´¤Ë¡Ö¥¦¥½¤Ï¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Í£°ì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀÕÇ¤Å¾²Ç¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖÄó·È²ò¾Ã¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢£Æ£±³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·àÆâÊ¶¾õÂÖá¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Î´Ø·¸²þÁ±¤òµá¤á¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥É¥á¥Ë¥«¥ê¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÕÇ¤Å¾²Ç¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£