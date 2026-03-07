¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛËÜÌ¿¤Ê¤²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¡¡¡Ö£³ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¾å°Ì£²Æ¬¤â°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
£³ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡ÌÆÇÏÆ±ÍÍ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊËÜÌ¿ÉÔºß¤ÇÂçº®Àï¤Î£³ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¡££Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î19Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£µ·î31Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¸õÊä¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÀï¹ñ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¡Ê£³·î£¸Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç¶¥¹¥×¥ê¥ó¥°£Ó¡Ê£³·î15Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Î¼ãÍÕ£Ó¡Ê£³·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤ÎÁ°¾¥Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£¼±¼ÔÁªÄê¤Î¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¾å°Ì£²Æ¬¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£³ºÐ²´ÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
ÌïÀ¸¾Þ½ÐÁö¤òµÞ¤¤ç²óÈò¤·¤¿¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡¡photo by Koichi Miura
¡¡£²°Ì¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Ã¤¿£Ç¶Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡ËÀ©¤·¤¿¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë¡£º£Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤ëÌïÀ¸¾Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç½ÐÁö¤ò²óÈò¤·¤¿¡£¸½¾õ¡¢º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç²¼¤·¤¿¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤¬£Ç·¤¤µ¤é¤®¾Þ¡Ê£²·î10Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò²÷¾¡¡£¥¤¥ó¤ò¹ª¤ß¤ËÆÍ¤¤¤¿¹¥µ³¾è¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£³Àï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1800£íÀï¡£·ìÅýÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥ëÁ°¸å¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ëÌïÀ¸¾Þ¤Ë½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÌÚÆîÍ§Êå»á¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤¢¤ëÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤ÇÍ¥¾¡¡£Éé¤«¤·¤¿Áê¼ê¤¬¤½¤Î¸å¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±ÇÏ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌïÀ¸¾Þ²óÈò¤Ï¿´ÇÛ......¡×
¡¡£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Ê12·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢£²ºÐ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥ëÀï¤·¤«·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢»©·î¾Þ¤Ë¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤ÇÄ©¤à¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¾¡¤ÁÉé¤±¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö£²·î22Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎËÜ¾Þ¶â¡ÊJRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤ß¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï9250Ëü±ß¤Ç¡¢JRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£³ºÐÀ¤Âå¤ÎÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¡££²°Ì¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó(8750Ëü±ß¡£²´£³ºÐ¡¿Éã¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢)¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ï²¿Æ¬¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼ÂÀÓºÇ¾å°Ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Êì¤Î¥Ð¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËJRA¤Ç£³¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÈ¾Äï¤Ë¤Ï2020Ç¯¤ÎÌïÀ¸¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥È¥Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¡¢È¾Ëå¤Ë¤â2020Ç¯¤Î£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç£²Ãå¡¢2021Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¤Ç£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¥¤¥Ê¥¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯°Ê¹ß¤Î»©·î¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ä«ÆüÇÕFS¤Ç£¶Ãå°ÊÆâ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢·×£¹Àï¤·¤Æ£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£³²ó¡£ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê12·î27Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î¾å°ÌÇÏ¤è¤ê¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥Å¬À¤ä¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÎ×¤àÅÀ¤òÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àä¹¥¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¥ì¡¼¥¹¤ÇÎÏ¤àÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²æËý¤¬Íø¤±¤Ð¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëµÓ¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢£Ç¶¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê£²Ãå¡£11·î15Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤äÄ«ÆüÇÕFS¤Ç¤Ï¡¢°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Î¹¥µ³¾è¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»©·î¾Þ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Þ¤¹¤·¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¼êÏÓ¤¬°ìÃÊ¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤È¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ï¥Þ¥¤¥ë¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤ÌÌ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×