【光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-】 ・東京会場 開催期間：4月25日～5月10日 開催時間：10時～20時 場所：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル 3F 展示ホール C ・大阪会場 開催期間：5月30日～6月14日 開催時間：10時～20時 場所：大阪南港 ATC Gallery

スクウェア・エニックスは、MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」の展覧会「光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-」を東京と大阪で開催する。

本展覧会では、「ファイナルファンタジーXIV」の世界観を表現した展示の数々を交えて、光の戦士のこれまでの冒険を辿ることができる。

さらに、会場では展覧会を記念したグッズの販売が予定されている。

本日3月6日にオープンした公式サイトでは、開催概要のほか、本展覧会のために描き下ろされたアートが公開されている。

□「光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-」公式サイト

(C) SQUARE ENIX