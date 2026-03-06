「FFXIV」展覧会「光の戦士の軌跡展 -Adventurer′s Chronicle-」が東京と大阪で開催描き下ろしアートが公式サイトにて公開
【光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-】 ・東京会場 開催期間：4月25日～5月10日 開催時間：10時～20時 場所：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル 3F 展示ホール C ・大阪会場 開催期間：5月30日～6月14日 開催時間：10時～20時 場所：大阪南港 ATC Gallery
スクウェア・エニックスは、MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」の展覧会「光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-」を東京と大阪で開催する。
本展覧会では、「ファイナルファンタジーXIV」の世界観を表現した展示の数々を交えて、光の戦士のこれまでの冒険を辿ることができる。
さらに、会場では展覧会を記念したグッズの販売が予定されている。
本日3月6日にオープンした公式サイトでは、開催概要のほか、本展覧会のために描き下ろされたアートが公開されている。
□「光の戦士の軌跡展 -Adventurer's Chronicle-」公式サイト
