ついに一部改良モデル発売！ 最高級モデルとは？

トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売しました。

今回の改良では、新たな装備やボディカラーの追加により、クルマとしての魅力がさらに高められています。

本記事では、最高級モデル「Z“URBANO”（ハイブリッド車 1.5リッター・E-Four）」について解説します。

もともとヤリスは海外向けの車名で、日本では初代から3代目まで「ヴィッツ」の名で販売されていました。

2020年に現行となる4代目モデルが登場したタイミングで、車名がヤリスに統一されました。コンパクトながら筋肉質で、アクティブな走りを予感させるデザインが特徴です。

なお、グレードはG、Z、X、そしてKINTO専用のUの4種類が設定されています。

今回の一部改良では、スマートエントリー＆スタートシステムを全グレードに標準装備。ハイブリッド車には電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能が標準装備となりました。

また、外装カラーの一部見直しに加え、ブラック加飾のドアミラーやシャークフィンアンテナを全グレードに採用しています。

そして、URBANOは、ベースとなるZグレードの改良内容に加え、1.5リッターのガソリン車・2WDに6速MT車が新たに設定されました。

そんな進化を果たしたヤリスのなかでも、最も高価な最高級モデルがZ“URBANO”（ハイブリッド車 1.5リッター・E-Four）です。

URBANOは、イタリア語で「都会的な」「洗練された」を意味する言葉に由来しています。

ボディサイズは現行モデルと同様、全長3950mm×全幅1695mm×全高1510mm、ホイールベースは2550mmです。

エンブレムやステアリングホイール、アルミホイールの塗装など、随所にブラックを取り入れることで、ボディ全体を引き締め、スタイリッシュな印象を強調しています。

フェンダーエンブレムおよびドアミラーステッカーは販売店装着オプションとして設定。ドアミラーステッカーは全グレードに対応していますが、フェンダーエンブレムはURBANO専用オプションとなります。

ボディカラーはブラックルーフのツートンカラー3色を展開。プラチナホワイトパールマイカ、マッシブグレーに加え、新色「マスタード」が採用されました。

なお、ベースのZグレードにはモノトーンのマスタードが新たに設定されていますが、Z“URBANO”にはモノトーンカラーの設定はありません。

内装はブラックを基調としたシックな仕上がりで、シートには合成皮革とツイード調ファブリックを組み合わせています。

さらに、URBANOロゴ入りのプロジェクションイルミネーションやスカッフプレートも販売店装着オプションとして用意されています。

安全装備については、他グレードと同様に「Toyota Safety Sense」を標準装備。ただし、ドライバー異常時対応システムはハイブリッド車に標準装備され、全車速追従機能付レーダークルーズコントロールはCVT車に停止保持機能なしでの設定となるなど、一部機能は仕様により異なります。

パワートレインは、ガソリンエンジンに加え、動力用主電池としてリチウムイオン電池を採用。

ガソリンエンジンは、最高出力91ps、最大トルク120Nmを誇る1.5リッター直列3気筒エンジンを搭載しています。燃料消費率はWLTCモードで29.0km／L。動力用主電池の容量は4.3Ahです。

最高級モデルZ“URBANO”（ハイブリッド車 1.5リッター・E-Four）の価格（消費税込み）は299万4200円。最も安価なエントリーモデルである「X（ガソリン車 1.0リッター・CVT・2WD）」との価格差は129万6900円となっています。

なお、発表時点ではラインナップに含まれていたURBANOですが、2026年3月4日時点でトヨタ公式ホームページのグレード一覧から姿を消しています。