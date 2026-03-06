この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスクリエイターのが氏が、「【3分だけ】立ったままお尻を丸くして足まで細くなる！毎日の筋トレ」と題した動画を公開しました。この動画では、立ったままわずか3分で、お尻と脚を集中的に鍛えるトレーニングを紹介しています。



プログラムは、音楽に合わせてリズミカルに進められます。まず、足を広めに開いたスクワットからスタート。ゆっくりとした動きでフォームを確認した後、テンポアップして心拍数を上げていきます。



続いて、ランジのパートへ。前後に足を開き、上体を少し前に倒して腰から下ろすことで、お尻と裏ももに効果的にアプローチします。左右の脚を均等に鍛えた後は、内ももに効くワイドスクワットに移行。腰を落としたまま交互にかかとを上げる動きを加え、負荷を高めます。



さらに、サイドランジで下半身全体をダイナミックに動かし、最後はバランス感覚も要求されるシングルレッグルーマニアンデッドリフトに挑戦。片足で立ち、お辞儀をするように体を倒すこの動きでは、腰が丸まらないように背筋を伸ばしたまま行うのがポイントです。



のが氏は動画の最後に、「慣れるととっても楽しいので、楽しくなるまでぜひ繰り返してチャレンジしてみてください」と視聴者に呼びかけています。短時間で集中して行えるこのトレーニングを、日々の健康習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。