ミーガン・フォックス、大胆投稿でインスタグラムに復帰 破局のマシン・ガン・ケリーから刺激的なコメント
映画「トランスフォーマー」シリーズなどで知られるミーガン・フォックスが、現地時間3月3日にインスタグラムに復帰。大胆な下着姿をシェアし、破局が伝えられるマシン・ガン・ケリーから、刺激的なメッセージが寄せられた。
【写真】ミーガン・フォックス、全身を黒いインクで覆ったマタニティフォト
ミーガンは、「絶望的だからこそ、全てはより美しい」とキャプションを添えて、黒いTシャツとTバックショーツ、サイハイストッキング、ピンヒールのプラットフォームサンダル、鋲のついたチョーカーを身につけ、煽情的な視線を送る写真や、長い黒髪を払うように頭を振る動画をシェア。マシン・ガン・ケリーから、「興奮した。君の電話番号を知っている」とコメントが書き込まれた。
映画『ミッドナイト・イン・ザ・スイッチグラス』の撮影で知り合ったミーガンとマシン・ガン・ケリーは、2022年1月にインスタグラムで婚約を発表。それ以来、何度も破局と復縁を繰り返している。
2024年11月に、黒いインクまみれのマタニティフォトで妊娠を公表するも、出産を待たずに破局した。2025年3月に娘のサガ・ブレイドが誕生し、現在の2人の関係は不明だが、復縁の噂もあるようだ。
引用：「ミーガン・フォックス」Instagram（＠meganfox）
