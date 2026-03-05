あの・＝LOVE・ゲンジブ・カワラボメンバー…芸能界でチャレンジ続々 純烈弟分・モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がバズリ中
【モデルプレス＝2026/03/05】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキの楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がTikTokを中心に流行中。芸能人も続々と同曲のカバー動画をアップし、注目を集めている。
モナキは、スーパー銭湯アイドル「純烈」のリーダー兼プロデューサーの酒井一圭がプロデュースする4人組男性グループで、2026年4月8日に日本クラウンからメジャーデビューが決定している純烈の弟分だ。
全国各地で行われている発売記念キャンペーンの切り抜き動画でデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が未配信にも関わらずSNSで話題となり、2月21日にはTikTokでの緊急先行配信がスタートした。キャッチーなフレーズと、一度聴いたら離れない中毒性の高いメロディーが若年層を中心にヒットし、サビ部分のダンスを投稿する「ダンスチャレンジ」が急速に拡散されている。
芸能界でもダンス動画が続々とアップされており、多くの女性アイドルがダンスをカバーしている。＝LOVEの大谷映美里は「すごく好きな曲です」と添え、タイトなトップスにショートパンツを合わせたスタイルの良さが際立つ服装でダンスを披露。
同じく＝LOVEの音嶋莉沙は「毎日メンバーの誰かが口ずさんでいる曲」とグループ内で流行していることを明かし、大場花菜はクールなキメ顔でキレのあるパフォーマンスを見せた。
さらにiLiFE!の若葉のあ、福丸うさ、純嶺みき、≠MEの谷崎早耶、CANDY TUNEの村川緋杏、小川奈々子、福山梨乃、CUTIE STREETの真鍋凪咲と佐野愛花など、現在のアイドルシーンを牽引するメンバーたちがこぞってカバーしている。
アーティストのあのは「目が悪いので家ではずっと眼鏡だしモナキだし」というコメントとともに、独自のセンスを交えた動画を投稿し、注目を集めている。
また、ボーイズグループによる、キレのあるダンスカバーも話題になっている。DXTEENの大久保波留と平本健は、ハンドマイクを片手に表情をコロコロと変える愛嬌たっぷりのダンスを披露。
また、7人組ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。からは、大倉空人、桜木雅哉、武藤潤、杢代和人の4人が登場。グループの持ち味であるキレのある動きと表現力で魅せ、ファンからは「衣装の色味がモナキと似ていて面白い」「再現度が高すぎる」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
