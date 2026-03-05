この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ギー太 ホークス応援チャンネル」が、「【ご報告】2026ワールドベースボールクラシック最強応援団 Netflix公式クリエイターに選ばれました。」を公開した。Netflixが募集した「ワールドベースボールクラシック（WBC）最強応援団 Netflix公式クリエイター」に選出されたことを報告し、今後の活動内容や特典について語っている。



動画の冒頭では、2月上旬にNetflixがSNSで実施した同企画の募集を見かけ、即座に応募した経緯を説明。応募数が多く発表が遅れていたため半ば諦めかけていたというが、見事選出され「自分でもまだ信じられない」と驚きを口にした。



今回の選出により、Netflix公式のWBC映像を使用した動画コンテンツの制作が許可される。特筆すべきは、今大会だけでなく2006年から2023年までの過去5大会の映像も使用可能になる点である。「堂々とイチロー、ダルビッシュ、大谷翔平といった選手たちの映像を出せる」と、豪華な選手陣の公式映像を扱える喜びを語った。



さらに、2026年に開催されるWBC東京ラウンドの試合に招待されることも発表された。自身で手配したチケットはすべて落選していたとのことで、「アツすぎる」「マジで嬉しい」と興奮気味に語った。近藤健介選手のユニフォームを着て東京ドームへ赴く予定で、現地の様子を収めた動画も公認クリエイターとして公開できるという。



試合中のリアクションと大会映像を組み合わせた、これまでにないコンテンツ制作にも意欲を示した。終盤では、視聴者の日々の応援があってこその結果であると感謝を述べ、「自分なりにWBC2026を盛り上げていきます」と決意を新たにした。今後は自身が選ぶ歴代侍ジャパンのベストナインや、ホークスに所属する外国人選手のプレー集などの企画を予定している。独自の視点と公式映像が融合した新たな野球コンテンツを通じ、WBC2026の熱戦をより深く楽しめるようになるはずだ。今後の動画は同チャンネルで順次公開される。