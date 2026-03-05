はい、これ買いです。

キーボード・マウス界隈で人気のメーカー、Keychron（キークロン）。GIZMARTでクラファンしているギズモード「Nape Pro」もキークロンとの共同開発で、僕らにとっても馴染みあるメーカーです。

そのKeychronが、モバイルする人にぶっ刺さりそうなキーボードを発表していました。

それがトップ画像のヤツ。「Keychron B11 Pro Ultra-Slim Wireless Foldable Keyboard」と言います。

ハの字に開くウイング式、折りたたむとポケットに入るサイズ感

Image: Keychron

特徴はやはりこのデザイン。

真横に開くタイプではなく、適度に傾斜の付いたウイング型。ストレートに開くタイプと比べると、ウイング型はキーボードに向かった時に自然と腕が開くようになって、窮屈さが無いんです。なおかつ閉じるとポケットに入るサイズ感なのも良し！

Image: Keychron

同じくKeychronのコンパクトキーボード「B1 Pro」と同じく、キートップが凹んでいるのも刺さりますし、オンボードでのキーリマップやマクロに対応しているのも、さすがのKeychron。

接続もUSB-C、2.4GHz無線、Bluetoothと3系統使えるのもいいですねー。欠点らしい欠点がない。

…いや、ひとつありました。日本ではまだ未発表。

米国での価格は64.99ドル（約1万200円）となり、キー配列もUSのみですね。

うーん、これのJIS版出たら僕買っちゃいそう。iPad miniといっしょに持ち運べば、外出でのカジュアル仕事環境が完成しそうな予感がするぜっ！

Source: Keychron, X