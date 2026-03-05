この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【2026年オススメ最強軽自動車!】新型デリカミニ納車3ヶ月採点! 内装･加速･実燃費･車中泊など使い勝手を5項目評価! N-BOXやスペーシアと比較して良い点･残念な点は? | デリ丸パッケージ」を公開した。同車のT Premium DELIMARU Packageを納車して3ヶ月が経過したワンソク氏が、外装や内装、走りなど5項目をそれぞれ100点満点で採点し、忖度なしのレビューを展開している。

外装（90点）については、先代の良さを生かした「正常進化」と評価。「よりデリ丸。っぽくなったかっこかわいい見た目」と絶賛し、「見た目だけで買う価値あり」と太鼓判を押した。一方、リアのウィンカーが豆球である点はマイナスポイントとして挙げている。

内装（93点）では、ベージュの内装や本物の糸を使ったダブルステッチに触れ、「こんなに凝った軽は見たことがない」と驚きを表現。12.3インチのGoogle搭載ナビゲーションシステムや音声操作の精度を評価しつつも、シフトノブの質感や静電タッチ式のエアコンスイッチが誤操作しやすい点を不満点として指摘した。

収納・ユーティリティ（95点）では、助手席のトレイや引き出し式のドリンクホルダー、防水仕様のラゲッジを高く評価し、「軽自動車としてマジでトップクラス」と称賛。走り・安全装備（87点）に関しては、ボディ剛性の高さやブラインドスポットモニターなどの充実した運転支援システムを「普通車並み」と評価する一方で、実燃費が11.8km/Lとライバル車と比べてやや劣る点に言及した。

総合おすすめ度は「90点」と高得点をマーク。「価格は確かに高いが、それでも激推しできる車」と総括し、リセールバリューの高さにも期待を寄せた。デザインや使い勝手、充実した装備に魅力を感じるユーザーにとって、今後のクルマ選びの参考になる視点が詰まったレビューとなっている。

YouTubeの動画内容

00:56

【1】外装・エクステリア評価：見た目だけで買う価値あり
06:37

【2】内装・インテリア評価：本物の縫製やナビを絶賛も、一部に不満点
21:04

【3】収納・ユーティリティ評価：助手席トレイや防水ラゲッジが高評価
27:34

【4】走り・安全装備・運転支援評価：剛性感はトップクラスだが燃費に課題
37:52

【5】総合おすすめ度：価格は高いが「激推しできる車」

関連記事

「どっちを買うべき？」トヨタ人気SUVのRAV4とカローラクロスを両方買ったオーナーが本音比較！驚きの燃費と装備差とは

「どっちを買うべき？」トヨタ人気SUVのRAV4とカローラクロスを両方買ったオーナーが本音比較！驚きの燃費と装備差とは

 新型RAV4は「今年のカーオブザイヤー候補」オーナーだから語れる驚きの進化と“買えない”現実

新型RAV4は「今年のカーオブザイヤー候補」オーナーだから語れる驚きの進化と“買えない”現実

 トヨタ新型RAV4は「全部入りZグレード」こそ正解！進化した自動駐車や1500W給電など神装備を完全網羅

トヨタ新型RAV4は「全部入りZグレード」こそ正解！進化した自動駐車や1500W給電など神装備を完全網羅
もっと見る

チャンネル情報

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」_icon

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」

YouTube チャンネル登録者数 147.00万人 3070 本の動画
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube