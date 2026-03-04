《この度、私が投稿した動画についてたくさんのお叱りの言葉をいただきました。すでに動画は削除しております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした》

3月3日、旅行系YouTuber・ふじわらのみいが自身のXで謝罪文を投稿した。ふじわらは鉄道や飛行機、フェリーなどで日本はもちろん、海外を旅する動画を投稿し、チャンネル登録者数は26万人を超える。ただ、1日にXに投稿した動画が物議を醸した。

「《ADHDで多動症は10時間フライトに耐えられるのか》と題し、飛行機で撮影したショート動画を公開しました。ふじわらさんはADHD（注意欠如・多動症）であることを公表していますが、病気に悩む人や医療関係者から誤解を広げる行為だとして、投稿にコミュニティノートが付けられ、SNSで炎上する事態になったのです」（スポーツ紙記者）

投稿から2日後、ふじわらは冒頭の謝罪文を投稿し、問題のポストは削除。さらに、《もっと日本の女性が輝けるように、同じような症状を持っている方にも勇気を与えられるように発信を続けてきましたが、影響力をもっと自覚し、今まで以上に気を引き締めて活動していきます》と今後への思いをつづった。

ただ、「ADHDで10時間フライト」検証動画に関して、Xでは

《撮影やめてうるさくて迷惑だから》

《収益目的に周囲の人への迷惑を顧みない動画》

《10時間のフライトに耐えられるか実験って、付き合わされる周りの利用客からしたら迷惑以外何でもない》

など、厳しい声があがっている。動画内での振る舞いに疑問を持たれたようだ。

「ふじわらさんは、機内トイレの個室にカメラを持ち込み、自撮りの状態で撮影を始めました。動画では、『フライトが始まって4時間が経ったんですけど、あと9時間、10時間、あああああ、無理無理！』と両手で顔を覆い、髪の毛を振り乱しながら絶叫する姿が映っていたのです。ただ、飛行機のトイレを占領したり、大声で騒ぐなど、機内の迷惑行為に厳しい目を向ける人が多かったようです」（芸能記者）

ふじわら同様、“旅行系”YouTuberでSNSをざわつかせたケースは少し前にもあった。

「2026年1月、Youtuberのいけちゃんが、インドの航空会社『エア・インディア』を利用する動画を投稿しました。エア・インディアは2025年に241人が死亡する墜落事故を起こしましたが、いけちゃんは自身のXで公開したサムネに《半年前に墜落》《評判最悪》といった辛辣なワードを並べたのです。

こうした表現が、SNSで『インドの人に失礼』と炎上し、海外メディアでも“失礼コメント”騒動が取り上げられる事態になりました。いけちゃんとふじわらさんは2023年に同じ旅行系YouTuberとして、2人で温泉旅行に行く動画を投稿していましたが、今回の騒動で“旅系”へのイメージが悪化しかねませんよ」（同前）

“仲間”の炎上を受けて、いけちゃんは4日のXで《ふじわらのみいちゃん旅行から帰ってきたら、いけはうすに呼んで反省会を一緒にしたい》と、ふじわらへの思いをつづっていた。視聴者が笑顔になれる「旅動画」を期待したいが……。