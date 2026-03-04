Image: Apple

AirだってLLM、できちゃう！

最新のM5チップを搭載したMacBook Airが、満を持して登場。M4チップを搭載した前モデルから、ほぼ1年経ってのアップデートですね。

新型MacBook Airは2万円アップだけど、スペック的には｢妥当じゃない？｣という話

M4からM5へと進化したことで、具体的に何が変わったのか？ 主な変更点をチェックしてみましょう。

搭載チップ…M4→M5 最小ストレージ容量…256GB → 512GB 最大ストレージ容量…2TB → 4TB ワイヤレス通信…Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3 → Wi-Fi 7とBluetooth 6.0（N1チップを新搭載） メモリ帯域幅…M4と比較して28％高速化（153GB/s） SSD転送速度…M4と比較して2倍高速化 AI処理性能…M4と比較して最大4倍のパフォーマンス 13インチベースモデルの価格…16万4800円 → 18万4800円 15インチベースモデルの価格…19万9800円 → 21万9800円

例えばレンダリング速度については、レイトレーシングONのBlenderにてM4機と比較して最大1.5倍高速化。Affinityでの画像処理パフォーマンスも最大1.5倍高速化しています。ベースストレージアップも相まって、Airながらクリエイティブの前線を張れるモデルとなりそうですね。

また、AI性能については中身の構造から変わっています。M4チップ時代までは独立した「Neural Engine」を積んでいましたが、M5チップからは各GPUに「Neural Accelerator」を内蔵。

それぞれのGPUが並列に処理できるようになったため、爆発的にAI処理のパフォーマンスが上がったわけです。

Image: Apple

目に見えるデザインやハードウェアに関しては変更がなく、ディスプレイやカラバリ、搭載する端子も同じ。バッテリー時間も相変わらずの約18時間。デフォルトの同梱アダプターが30W→40W Dynamic（一時的に60W充電ができるヤツ）に変わってはいますが、本体の充電速度は変わっていません。

とにかく、AI処理に関しては劇的に進化してるとみて良いでしょう！ オンデバイスのLLM（大規模言語モデル）も想定してるようですし、手頃にAIアプリを試せるMacというのが、M5 MacBook Airの立ち位置かな。クラウドを介さないプライバシー重視の路線は、Appleのポリシーとしてもブレてませんね。

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Apple