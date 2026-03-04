【まとめ買い】Amazon 新生活セールでパスタやお菓子、ボトル飲料などが最大42％OFFに
今回は、プライスダウンしている飲食料品をご紹介。物価高が続くなか、お得にまとめ買いできるチャンスですよ。
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味
1,112円 → 890円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
黒豆の甘さが香る。伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」
カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」
[Amazon限定ブランド] #like アサヒ飲料 十六茶 2L×9本 十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]
2,301円 → 1,779円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
上質な苦みと深いコク。ブラックコーヒー「黒の余韻」
BLACK無糖 黒の余韻 缶コーヒー 275g×24本【アイスコーヒー】【香料無添加】
4,800円 → 2,799円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
早くておいしい。マ・マー「早ゆで 4分 スパゲティ」約20人前
早ゆで結束 マ・マー 早ゆで 4分 スパゲティ 1.8mm 500g×4袋（ 約20人前 ）アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 時短 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）FineFast
2,134円 → 1,354円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
時短で本格アルデンテ食感。マ・マー「早ゆで 3分 スパゲティ」2.5kg
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
チョコレート効果 明治大容量シリーズ チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
6,210円 → 4,430円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
素材まるごとプロテインバー ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット
2,436円 → 1,508円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
珈琲店のマスターが淹れたような香りと味。「AGF ちょっと贅沢な珈琲店」
ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー スペシャルブレンド AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 袋 200g 【 インスタントコーヒー 】【 詰め替え エコパック 】
2,779円 → 1,644円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル
ガルシアオリーブオイルシリーズ ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml 遮光プラボトル オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L
1,850円 → 1,480円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ブレンディの水に溶けるスティックコーヒー 100本
ブレンディ インスタントコーヒー スティック AGF(エージーエフ) ブレンディ スティックブラック 100本 【 スティックコーヒー 】【 水に溶けるコーヒー 】【 インスタントコーヒー 】
2,448円 → 1,858円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
素材をいかしたおいしさ。カルビー「フルグラ 糖質オフ」
by Amazon カルビー フルグラ シリーズ by Amazon カルビー フルグラ 糖質オフ 【フルグラ比30%オフ】750g×6袋
5,949円 → 4,136円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
人気のご当地味も。キットカットのパーティボックス 70枚
キットカット ハートフルベアー ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚,チョコレート ※時期によりセット内容に変更あり
4,000円 → 3,172円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
レギュラーコーヒーのドリップパック 100袋
ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック スペシャルブレンド AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー ドリップパック スペシャルブレンド 7g*100袋 【 ドリップコーヒー 】
6,938円 → 4,327円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マルちゃん「赤いまめきつねうどん（ミニサイズ）」12個セット
マルちゃん 赤いきつねうどん マルちゃん 赤いまめきつねうどん ( 41g×12個 / ミニサイズ ) カップ麺 うどん ( あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん まめサイズ 箱買い 東洋水産
1,840円 → 1,098円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」
ブラックニッカ クリア [ ウイスキー 日本 4000ml ] ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】
4,254円 → 3,940円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」
【ビール 類(発泡酒)】キリン 淡麗グリーンラベル 糖質70% オフ [ 350ml×24本 ] GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ
3,872円 → 3,542円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
オールブラン フルーツミックス ケロッグ オールブラン フルーツミックス 380g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維
4,458円 → 2,721円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
在宅応援福袋・バラエティ30食 福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉
13,680円 → 6,780円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
