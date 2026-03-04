【まとめ買い】Amazon 新生活セールでパスタやお菓子、ボトル飲料などが最大42％OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、プライスダウンしている飲食料品をご紹介。物価高が続くなか、お得にまとめ買いできるチャンスですよ。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

黒豆の甘さが香る。伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」

カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」

上質な苦みと深いコク。ブラックコーヒー「黒の余韻」

早くておいしい。マ・マー「早ゆで 4分 スパゲティ」約20人前

時短で本格アルデンテ食感。マ・マー「早ゆで 3分 スパゲティ」2.5kg

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

珈琲店のマスターが淹れたような香りと味。「AGF ちょっと贅沢な珈琲店」

シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル

ブレンディの水に溶けるスティックコーヒー 100本

素材をいかしたおいしさ。カルビー「フルグラ 糖質オフ」

人気のご当地味も。キットカットのパーティボックス 70枚

レギュラーコーヒーのドリップパック 100袋

マルちゃん「赤いまめきつねうどん（ミニサイズ）」12個セット

やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」

ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。