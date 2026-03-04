この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTuberの二コート氏がYouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」にて、「【9割の人が知らない】3月以降のディズニーでやってはいけないNG行動10選！」と題した動画を公開した。多くの学生が春休みを迎える3月以降の東京ディズニーリゾートは「大混雑確定」の時期であり、事前の準備なしに訪れると「何もできずにただ疲れる1日になってしまう」と警鐘を鳴らしている。



二コート氏は、子連れディズニー歴9年の経験に基づき、3月以降のパークで避けるべき具体的なNG行動を解説した。まず挙げられたのが「開園時間を調べない」ことだ。公式の開園時間は午前9時とされているが、混雑状況により実際には午前8時30分や45分に早まることが多い。この事実を知らずに9時に到着すると、朝一番の空いている時間を逃し、入園待ちだけで疲弊してしまうという。



また、「朝の回り方を計画しない」ことも大きな失敗要因となる。午前中の早い時間帯はアトラクションが比較的空いているため、到着時間に合わせてどのアトラクションを攻略するか事前に決めておくことが、その日の満足度を左右する。特に3月は学生が多いため、絶叫系アトラクションが「異常な大混雑」になりやすい傾向があるという。



さらに二コート氏は、混雑時こそ「休憩を取らない」ことが致命的なNG行動になると指摘する。アトラクションの待ち時間が長くなる分、疲労が蓄積しやすく、それが満足度の低下に直結するためだ。「アトラクションを1つ多く乗ることを考えるのであれば、1つ多く休憩を取ることを考えて」と述べ、意識的な休息の重要性を強調した。加えて、東京ディズニーシーではエントランス周辺の工事により動線が制限されていることや、坂道が多く移動での体力を消耗しやすい点にも注意が必要だとした。



動画では他にも、混雑する閉園間際を避けて「お昼ごろにお土産を購入する」ことや、待ち時間が計算できる「ショー鑑賞」を計画に組み込むなど、人と時間をずらした行動を推奨している。二コート氏は、3月やゴールデンウィークなどの繁忙期は「地獄以外の何物でもない」ほどの混雑を見せるが、適切な知識と計画があれば十分に楽しめると結論付けた。