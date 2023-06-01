Image: MacRumors

先ほどApple（アップル）からM5 MacBook AirとM5 Pro/M5 Pro Max MacBook Proが発表されましたね。

ウワサの安価MacBookは発表されませんでした（明日かな？）が、その気になる名称がついに判明したかもしれません。

まったく新しいMacBookの名称は「MacBook Neo」で決まり？

Image: Apple via MacRumors

まもなくの登場が期待されるカラフル仕様の安価MacBook。MacBook SEやMacBook eになるのでは？と予想してたのですが、どうやらその予想はハズレのようで…。

MacRumorsによると、どうやらAppleは公式サイトにて、うっかり未発表のMacBookの名称を載せてしまったそう。よーく見てみると、MacBook Neo (Model A3404)と記載されているのがわかりますね。想像してたよりもだいぶクールな名前だなぁ。※現在この表記は削除されています。

おそらく日本時間の3月4日(水)23時ごろにNewsroomにて全貌が明らかになるんじゃないかと。いやーワクワクしてきました!

Source: MacRumors