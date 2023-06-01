結構、値上がりしてませんか？

M5 Pro／MaxのMacBook Proは、M4Pro／Maxモデルよりも（けっこうな）値上がりしています。

まずはどのくらい値上がったのか？を精査しますと…

・M4 Proモデル：32万8800円から（14インチ）／39万8800円から（16インチ） ・M5 Proモデル：36万9800円から（14インチ）／44万9800円から（16インチ）

と、Proチップは14インチモデルで4万1000円のアップ。16インチモデルで2万1000円アップ。

・M4 Maxモデル：52万8800円から（14インチ）／55万4800円から（16インチ） ・M5 Maxモデル：59万9800円から（14インチ）／64万9800円から（16インチ）

と、Maxチップは14インチモデルで7万1000円のアップ。16インチモデルで9万5000円のアップです。

うっげえ…。結構な値上げじゃん…。と思ったんですが、何の見返りなく価格だけブチ上がったわけではありませんでした。

Image: Apple M5 Proモデルの例

M4 Proモデルはストレージが512GBスタートだったのに対して、今回のM5 Proモデルは1TBスタート。M4Maxモデルは1TBスタートが2TBスタートへと、どちらもストレージが倍増しています。

単純に値段だけ上がってるってなると悲しくなりますが、チップ自体の性能も向上していますし、MacBook ProはSSD自体も高速。こうして容量のお土産が付いてると、お、お…、ありでは？ となりますね。なりますか？ なる？

M5 Pro／Maxモデルを狙っていた方々の、率直な意見を知りたい。

Source: Apple