〈「女性に会いに行く」出会い系アプリを使っただけなのに…25歳女性をバラバラにした『28歳差カップル』の正体（平成29年の凶悪事件・海外）〉から続く

2017年、米ネブラスカ州で25歳女性が失踪。出会い系アプリで知り合った女性に会いに行った直後、消息を絶った。背後にいたのは、28歳差のカップル。事前に鋸や漂白剤を買い込み、自宅で殺害、遺体を切断して遺棄した。

【衝撃写真】おもちゃを使った「変態プレイ」→25歳女性をバラバラにした『28歳差カップル』の写真を見る【車椅子男性とメガネ女性】

犯行後も無罪を主張し続けたカップルだったが、決定打となったのは意外な証拠だった。彼らの恐るべき計画は、なぜ露見したのか？ 文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

ベイリーとシドニーが「関係をもった日」

ベイリーとシドニーが知り合ったのは2017年11月初旬。

相手が女性だったため安心したシドニーは身の上話など200通以上のメッセージをやり取りした後、同月14日に初めて対面、ベイリーの家で時間を過ごす。このとき2人は性交渉を持ったらしい。翌15日も会う約束をして、職場を終えたシドニーをベイリーが車で迎えに行き自宅へ。その後のことは裁判でも明確になっていないが、己の意にそぐわぬシドニーの態度に怒りを爆発させ、2人で殺害に及んだらしい。

ただ、15日の時点で犯行に使用したと思われる鋸やナイフ、証拠隠滅用の漂白剤を購入していることから殺害は事前に計画されていた可能性が高い。

チラシやSNSで失踪したシドニーに関する情報が求められる一方、メディアはオーブリーとベイリーに疑惑の目を向けた報道を展開、警察も失踪から13日後の11月28日に彼らを要注意人物にみなしていることを公にする。

対して2人はフェイスブックのライブストリームで、シドニーに会ったことは認めたものの、ベイリーとドライブをして友人の家まで送り届けただけと失踪に関する疑惑は一切否定した。

しかしリンカーン警察は30日、別の詐欺容疑で2人を逮捕・拘束。シドニーの誘拐、殺害に関して厳しい追及を開始する。犯行を裏づける物的証拠は何もなかった。

ゴミ袋から見つかったのは…

押収したオーブリーのバッグからメキシコに逃亡するための具体的な計画書が見つかったものの、彼らは一貫して無罪を主張し続ける。事が大きく動くのは逮捕から4日後の12月4日。FBIと警察による捜索チームが彼らの携帯電話の位置情報を追跡、移動場所をくまなく捜索した結果、2人の自宅アパートから車で西に1時間の場所に位置するネブラスカ州エドガーの砂利道沿いでシドニーの遺体が発見されたのだ。遺体はバラバラに切断、15個の黒いゴミ袋に部位が入れられ遺棄されていた。

このとき、ゴミ袋からは大人のおもちゃ、ゴム手袋、サウナスーツ、漂白されたベッドシーツなども見つかっている。

警察は遺体の切り傷と、2人が購入した鋸やナイフの刀型が完全に一致することを確認し、彼らを改めて追及。動かぬ証拠を突きつけられても2人はしらを切り続けたが、年が変わった2018年1月14日にオーブリーがシドニーの殺害を自供する。

ただ、その内容はシドニーを交えたグループセックス中に彼女の首を絞め、誤って窒息死したというもの。遺体の損壊と遺棄は認めたものの、殺害は故意ではなく、偶発的なものだったと主張した。

オーブリー曰く、変態プレイを撮影した動画を販売するのが目的だったという。

自分の首をナイフでいきなり…

同年6月11日、検察はオーブリーとベイリーを第一級殺人と死体遺棄・損壊の罪で起訴。裁判では前出の監視カメラの映像が流され、検察側の証人として出廷したホームセンターの従業員が、遺体発見現場の近くで見つかった漂白剤とゴミ袋のバーコードが、購入時のレシートのバーコードと一致すると証言した。

審理が進むうち、徐々に不利な状況に追い込まれたオーブリーは2019年6月、突然、法廷で暴れ出し「ベイリーは無罪だ。俺はおまえたちを呪う」と隠し持っていた小型ナイフで自分の首を切る。

法廷は騒然、彼は…

法廷が騒然とするなか、彼は取り押さえられ病院へ救急搬送。命に別状はなかった。

同年7月、過去にオーブリーのグループに所属していた3人の女性が、匿名と自分の姿がわからないよう法廷に囲いを作ることを条件に証人として出廷する。その中の1人、ネバダ州ウィルバー在住の当時22歳の女性は次のように供述した。

ティンダーでベイリーと知り合ったのは2017年夏。ほどなく彼女のパートナーだというオーブリーを紹介され、彼に服や化粧品を買い与えられ、毎週200ドルの小遣いをもらうようになった。3人で一緒に車で旅に出ようと誘われ、これに同意。当初は何も問題はなかったが、そのうちグループセックスで変態プレイを強いられるようになった。

オーブリーは自分を「バンパイア」と名乗り、グループの女性を「魔女」、ベイリーは彼のことを「パパ」と呼んでいた。しだいに、オーブリーの言動は狂信化していき、より大きな力を得るには2人の魔女を長時間拷問し、殺害しなければならないと口にし、自らもこれまで何人もの女性を殺害したと豪語。

その言葉に恐怖を感じ、今後毎月送金することを条件に、ベイリーにグループからの脱退を懇願、ミズーリ州ブランソンで解放された──。ちなみに、彼女がベイリーと初めて会ったネバダ州ウィルバーからミズーリ州ブランソンまでは実に約1千200キロ。当時、オーブリーとベイリーは詐欺容疑で指名手配をかけられ全米を逃亡中の身だった。

その後、犯人カップルは…

2020年10月、陪審員はオーブリーとベイリーに対し第一級殺人などで有罪を評決し、翌2021年6月、3人の裁判官からなる合議体はオーブリーに死刑、ベイリーに終身刑の判決を下した。量刑に差があるのは、オーブリーが主犯で、ベイリーは彼の従属的な立場にあったとみなされたからだ。

2025年9月現在、オーブリーはネブラスカ州テカムセのテカムセ州矯正施設、ベイリーは同州ヨークにあるネブラスカ女性矯正センターに収監されている。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））