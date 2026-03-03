こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（月）23時59分まで「Amazon新生活先行セール」を開催中。

現在、どんな空間にも自然に馴染むCIO（シーアイオー）の多機能電源タップ「Polaris STICK Built in CORD REEL」がお得に登場しています。

CIO 延長 電源タップ USB付 Polaris STICK Built in CORD REEL (ブラック) PD 65W 65cm USB ケーブルリール 内蔵 急速 充電器付き（バッテリー非搭載）type-C type-A ACコンセント 最大7口 1500W 電源ケーブル 2m MacBook Windows ノートPC iPhone Android Switch 2 5,780円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

電源タップ・充電器・ケーブルがひとつに。CIOの「Polaris STICK Built in CORD REEL」が過去最安

急速充電器・巻き取り式ケーブル・電源タップが1つにまとまったCIO（シーアイオー）の「Polaris STICK Built in CORD REEL」が25%オフ。

スマホやノートPC、タブレットなど毎日使うデバイスの充電が快適になるアイテムが過去最安値で販売中です。

デスク上の配線をスッキリさせたい時や、充電器もしくは電源タップを分けて持ち出したい時にも便利。電源環境をスマートに整えたい人にぴったりのアイテムですよ。

電源タップとコードリール一体型充電器が分離できて便利。急速充電にも対応しています

ACコンセント×7口（内1口はUSB充電器に使用）、USB-C×1ポート、USB-A×1ポートに加えて、巻き取り式USB-Cケーブル（約68cm）を内蔵。

電源タップの部分とUSB-C＆USB-Aポートを備えた充電器部分は分離ができて便利。用途に合わせて使い分けできます。

コンセント口は天面に3つ、側面に3つのＬ字レイアウトを採用し、接続した電源プラグが干渉しにくいのもポイント。ACコンセントは最大1500W出力とパワフル。

巻き取り式USB-CケーブルとUSB-Cの2ポートを使用した時は最大65W出力で急速充電が可能です。

電源ケーブルは2mあり、コンセントが離れた場所でも問題なし。電源プラグは180度のスイングプラグで、狭いスペースでも使いやすいですよ。

複数台を同時でも効率的に充電が可能。安全面も万全です！

傷のつきにくいシボ加工により耐久性も抜群。シンプルなデザインで、デスク上に置いてもスッと空間に馴染みます。

最適な電力を自動で割り振るNova Intelligenceを搭載。接続するポートを迷うことなく最速で充電ができます。

温度を常に監視し、高負荷時、高温時に自動的に電力調整、温度管理を行うNovaSafety2.0を採用し、安全に使えます。

生活感が生まれやすいケーブルのごちゃつきを解決するアイテムで充電ライフをもっと快適に！

なお、上記の表示価格は2026年3月3日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

