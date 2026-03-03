新社会人や新入学など、この春からひとり暮らしを始める人も多いでしょう。限られたスペースで、より快適に暮らすためには、家具や家電の“置きやすさ”や“使い勝手”が思った以上に重要。

そんな新生活のリアルな悩みに応えるべく、アイリスオーヤマが“スペパ”をキーワードに、コンパクトで実用性の高い家具＆家電を提案しています。今回は、実際にワンルームを想定した空間に同社のスぺパ家電や家具を設置したショールームで製品をチェックしてきました！

↑メディア関係者向けに開設された、ショールームを訪問。実際のサイズ感や使い心地を体感してきました

キッチン編

ほぼ半分が冷凍室！「大凍量 Lite 冷凍冷蔵庫153L」

↑従来モデル「IRSD-17A」（右）との比較。高さが低くなっているので上に電子レンジなどを載せやすくなっています

冷凍室60Lの大容量が特徴。ファン式の自動霜取りにより手入れの手間が少なく、急速冷凍モードで食材を素早く冷やせるのも便利。冷凍室は3段の引き出し式を採用し、電子レンジを置ける耐熱トップテーブルなど、限られたスペースでも使いやすい工夫が詰まっています。

「大凍量 Lite 冷凍冷蔵庫153L」 容量：冷凍室60L/冷蔵室93L ドア数・ドア方向：2ドア・右開き 冷却方式：間冷式（ファン式） 本体サイズ：（約）幅500×奥行617×高さ1292mm 年間消費電力量（50Hz/60Hz）：262kWh/247kWh

↑全体の容量は17L少なくなっていますが、冷凍容量は10Lアップ。冷凍室は3段の引き出し式で整理がしやすく、庫内灯も搭載されているので中が見やすいのも◎

ボタン1つで時短＆冷食時短ブースト！「タイパレンジ 単機能 22L（IMB-FD2204）」

↑本体はつやのない落ち着いた質感のデザイン。ダイヤル式の設定ボタンを採用し、直感的に操作できます。本体サイズが若干コンパクトな容量20Lタイプもあります

温め作業の時短に特化した“タイムパフォーマンス重視”の電子レンジ。ボタンひとつで加熱時間を最大44％短縮する（500Wの設定で時短ブーストを使用した場合）“時短ブースト”機能と、冷凍食品に最適化した“冷食時短ブースト”機能を搭載。庫内は出し入れしやすいフラットテーブルで、湿度センサー搭載で温めすぎを防ぎます。

「タイパレンジ 単機能 22L（IMB-FD2204）」 庫内総容量：（約）22L 本体サイズ：（約）幅495×奥行365×高さ302mm 製品質量：（約）9.6kg 定格消費電力：1400W

↑庫内にレトルトのパックごはんをセット後、パッケージどおりにあたため時間“1分30秒”を設定。“時短”ボタンを押すと……

↑センサーが判断し、高出力での温め時間を計算。瞬時に設定時間が50分に切り替わり短縮されます

ひとりぶんでも揚げ物が手軽においしく楽しめる！「過熱水蒸気エア フライヤー FV-M30A-C」

↑容量3Lのエアフライヤー。コンパクトなので小容量でも使いやすく、お手入れもしやすそう

過熱水蒸気と熱風循環を組み合わせて、外はカリッと中はしっとり仕上げるエアフライヤー。油を使わず揚げ物のカロリーを抑えられるほか、余分な脂を落とす“脱油調理”にも対応しています。約3Lの容量で、1〜2人分の揚げ物や焼き料理にちょうどいいサイズ。ひとり暮らしでも健康的な揚げ物やリフライを気軽に楽しめます。

「過熱水蒸気エア フライヤー FV-M30A-C」 本体サイズ：（約）幅236×奥行295×高さ270mm 定格消費電力：1200W 温度調節：75℃〜200℃

冷蔵庫の上を機能的に有効活用！「冷蔵庫上ラック（RUR-480R）」

↑電子レンジの上にも棚を増やすことができ、電子レンジ下にはスライド棚も用意されています

冷蔵庫の上のデッドスペースを有効活用できる収納ラック。上段には調味料やキッチン小物、下段には電子レンジを置ける設計で、スライド棚は熱いお皿の一時置きにも便利です。奥行は434〜671mmの可動式で、キッチンのレイアウトに合わせて調整できます。耐荷重は全体18kgで、棚板は水や熱に強いメラミン素材、パイプ部はキズやサビに強い塗装仕上げで、お手入れも簡単です。

「冷蔵庫上ラック（RUR-480R）」 本体サイズ：（約）幅47.4×奥行43.4〜67.1×高さ47.2mm

ランドリールーム編

最短約9分！スキマ時間で洗濯できる「全自動洗濯機 6kg OSH fit（ITW-60B01）」

↑洗濯容量約6.0kgもモデル。本体サイズは同じで、容量5kgタイプのモデルもあります

ひとり暮らしにちょうどいい6kgサイズの全自動洗濯機。1kgの衣類を約9分で洗える“特急（1kg）コース”を搭載し、忙しい日でも素早く洗濯が完了します。独自の“ガチ落ち極渦洗浄＋”により、油汚れやシミにも強く、日常着をしっかり洗い上げてくれます。屈まずに衣類を取り出しやすいように、手前を低くした“ラクとれLOW設計”が採用されています。標準コースは約36分、運転音は洗濯36dBと運転音も静かで、集合住宅でも使いやすい仕様です。風乾燥やつけおき、予約タイマーといった基本機能も充実し、コンパクトながら使い勝手がよい縦型洗濯機です。

「全自動洗濯機 6kg OSH fit（ITW-60B01）」 洗濯容量：（約）6.0kg 本体サイズ： （約）幅500×奥行535×高さ845mm（ホース含まず） 定格消費電力（50Hz/60Hz）：400/440W 運転時間：約36分（標準コース）

↑1kgの衣類を約9分で洗える“特急コース”が搭載されています

隙間あらば積極的に活用したい！ランドリーまわりのスぺパ収納

↑洗濯機横もスペースがあれば積極的に有効活用したい場所。マグネット式なので設置も気軽

洗濯機まわりの収納力を底上げするランドリーラック。スチール製のフレームで、上部に2段の棚を備え、洗剤・柔軟剤・タオルなどをまとめて置くことができ、限られた脱衣所スペースにスッキリと整理できます。棚は高さ調整が可能で、ボトル類からバスケット収納まで柔軟に対応。側面にはハンガーや小物を掛けられるフックも付属し、洗濯動線を効率化してくれます。

「ランドリーマルチラック（LMR-300）」 本体サイズ：（約）幅300×奥行115×高さ775mm

↑縦型のスリムなワゴンで最小限の設置スペースながら、棚やバスケット、フックまで装備するスぺパ＆収納力！

限られた脱衣所でも使いやすいスリム設計のランドリーワゴン。上部には耐水性の天板を備え、洗剤の一時置きやタオル畳みスペースとしても活用できます。付属のバスケットは通気性の良いメッシュ仕様で、洗濯物の一時入れに便利。ワゴンはキャスター付きで移動がスムーズ。縦に収納を積み上げる構造のため、洗濯機横のわずかなすき間にもフィットしやすそうです。

「天板付きランドリーワゴン スリムタイプ バスケット付（TLAW-B220）」 本体サイズ：（約）幅450×奥行240×高さ850mm

↑天板を開いて2倍のスペースに拡張できます

驚異の“スペパ力”！ 6畳の空間におススメ商品を展示

↑6畳の空間にスぺパ家電や家具を設置したイメージ

むしろベッド付きチェストな収納力！「超収納ベッド収納宮（CSB03-S）」

↑足元にも大容量の収納ボックスを確保。オフシーズンの寝具も余裕で収まります（展示はシングルサイズ）

ベッド下のスペースを有効活用し、家具を増やさず収納量を大幅に確保できる「超収納ベッド」シリーズのラインナップの1つ。その中でも、スライド本棚付きでヘッドボード収納を最大化した“収納宮タイプ”。ダブルサイズの場合は、フット引き出しを含む合計10個の引き出しにより、引き出し容量約633.3L。さらに、すのこ下のフリースペースを含めると約 864.4Lとなり、アイリスオーヤマが販売しているウッドトップチェスト換算で約8.6個分に相当する収納力を実現しています。

「超収納ベッド収納宮（CSB03-S）」 本体サイズ：（約）幅980×奥行2161×高さ795mm 主要材質：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）、プリント紙化粧パーティクルボード、積層材、金属（鋼）

↑側面には、チェスト並みの容量のある深型と浅型2段の引き出しを装備しています

↑反対側の側面には、スーツケースやオフシーズンの家電などの収納に便利なすのこ下収納スペースも確保しています

ワンルームでも広く感じるスぺパ家具「HIRO BIRO series（ひろびろシリーズ）」

「HIRO BIRO series（ひろびろシリーズ）」は、部屋を広く使えるように、幅・奥行き・高さを抑えながらも、機能性と収納力を両立した、アイリスオーヤマが展開するスぺパ発想の家具シリーズ。活用することで、6畳前後のひとり暮らし用の部屋でも圧迫感のない空間づくりを実現し、新生活の住まいで感じる収納不足や狭さへの不満を解消できます。



デザインは、黒スチールと木目調を組み合わせたスタイリッシュな “Natural style”、明るく清潔感が感じられる白基調の“White style”、味わいある木目とマットブラックアイアンで落ち着いた印象の“Brown style”の3つのスタイルを用意。部屋の形状や自分の好みに合わせて選べ、部屋全体に統一感を持たせることができます。

↑「AVボードHAB-1000」、「スリムラックHSR-625」、「サイドテーブルHST-180」（左から）

「AVボードHAB-1000」

奥行29.7cmのコンパクトサイズで、ワンルームからリビングまで幅広く使えるAVボード。天板は40V前後のテレビに最適なサイズ。

本体サイズ：（約）幅1000×奥行297×高さ300mm

「スリムラックHSR-625」

わずかなすき間を収納スペースに変える奥行約19.5cmのスリムラック。キッチンや洗面所、ランドリー横など、置き場に困りがちな細長いスペースにも収まる設計。背面がオープンのため圧迫感がなく、通気性も確保されています。

本体サイズ：（約）幅620×奥行195×高さ1200mm

「サイドテーブルHST-180」

ソファ横やベッドサイドにすっきりと収まるコンパクトなサイドテーブル。奥行約18cmのスリムな設計で、飲み物・スマホ・リモコンなどを省スペースでまとめられます。天板は木目調でインテリアになじみやすく、下段の棚には雑誌や小物を収納できます。

本体サイズ：（約）幅395×奥行180×高さ480mm

↑従来モデル（左）と比べて、デッドスペースが少ない水平垂直なデザインとなり、設置面積では半分以上省スペースに

「センターテーブルHCT-800」

奥行39.5cmのコンパクトサイズで、ワンルームや小さめのリビングにも置きやすいセンターテーブル。天板下には雑誌・リモコン・ティッシュなどを収納できるオープンスペースも備え、テーブル上をすっきりと保てます。

本体サイズ：（約）幅800×奥行395×高さ380mm

↑従来モデル（左）との比較。ひと回りほどサイズは小さくなって、天板下のスペースも機能的に

「リビングデスクHLVD-800」

奥行39.5cmのコンパクトサイズで、リビングやワンルームにも置きやすいリビングデスク。ノートPC作業や書き物にちょうどいい奥行を確保しつつ、圧迫感を抑えたシンプルな設計。天板下には小物を収納できるオープンスペースも備えています。

本体サイズ：（約）幅800×奥行395×高さ720mm

↑従来モデル（左）と比較して、3割ほど省スペースに

↑膝元にはちょっとした小物を置ける棚を装備。背板があるため、書籍を並べるのにも便利。コンセントトレー＋コードスリット付きで配線もまとめられます

「ハンガーラックHPI-640」

奥行約40cmの省スペース設計で、玄関・寝室・ワンルームなど限られた空間にも置きやすいハンガーラック。上部のハンガーバーにはシャツやアウターを15着掛けられ、下段の棚にはバッグや収納ボックス1〜2個を置くことができ、日常使いの衣類をすっきりと整理できます。

本体サイズ：（約）幅640×奥行400×高さ1500mm

「フラップ扉付きキャビネットHFRC-600」

生活感の出やすい雑貨や書類をすっきり隠しつつ、使うときはサッと取り出せるフラップ扉付きのキャビネット。奥行約29.7cmの省スペース設計で、場所を選ばず設置がしやすいのが特長です。内部はA4サイズが収まる収納力を備え、フラップ扉は上に開いて固定できるため、開閉時のスペースを取らず、雑誌やタブレット、書類などをスムーズに出し入れできます。

本体サイズ：（約）幅595×奥行297×高さ720mm

ワンルームでも圧迫感なし！「LUCA 32V型 ハイビジョン スマート液晶テレビ（LT-32WGX-F1）」

↑32インチで4万円を切る価格はコスパも良好

「LUCA 32V型 ハイビジョン スマート液晶テレビ（LT-32WGX-F1）」

見やすいサイズと手頃な価格で、新生活やワンルームに最適なスマートテレビ。Android TVを搭載し、YouTube、Netflix、Prime Videoなど主要動画サービスをリモコンひとつで楽しめます。ハイビジョン画質は文字や映像がくっきり見やすく、VAパネル採用でコントラストの高い映像を再現する。ダブルチューナー搭載で裏番組録画にも対応。

画面サイズ：32V型 本体サイズ：（約）幅718×奥行226×高さ470mm（スタンド含む） 解像度：1366×768（HD） パネル：VAパネル チューナー：地デジ×1、BS/CS×1（裏番組録画対応） 録画機能：外付けHDD録画対応 接続端子：HDMI×2、USB×1、LAN端子、光デジタル音声出力 年間消費電力量：約49kWh

サッと使えてサッとしまえる！「充電式サイクロンスティッククリーナー（SCD-185PM）」

「充電式サイクロンスティッククリーナー（SCD-185PM）」

約1.4kgの軽量ボディとパワフルなサイクロン方式を組み合わせた、充電式スティック・ハンディの2WAYスティッククリーナー。自走式パワーヘッドを採用し、力を入れずにスムーズに操作できます。

集じん容量：最大0.3L 本体サイズ：（約）幅235×奥行230×高さ980mm 総重量：（約）1.4kg（ヘッド＋パイプ含む） 運転時間：標準約20分、ターボ約10分 充電時間：約4時間

思い立ったらふとんもすぐキレイに！「充電式紙パックふとんクリーナー（FBD-41-W）」

↑スタンドにセットした状態でもベッドサイドにそっと佇むコンパクトさ。就寝前や起床時、気づいた時に機動力よくさっとふとんケアが行えます

「充電式紙パックふとんクリーナー（FBD-41-W）」

充電式の紙パック式ふとんクリーナー。約950gの軽さで操作がしやすい。紙パック式のため、ホコリに触れずにそのまま捨てられ、お手入れも不要です。コードレスで取り回しが良く、ふとんケアを毎日手軽に続けられます。

集じん方式：紙パック式 集じん容量：0.15L たたき回数：毎分約12.4万回 本体サイズ：（約）幅232×奥行105×高さ370mm 製品質量：（約）950g 連続使用時間：標準約17分、ターボ約8分、自動約8~24分 充電時間：約4時間

干さなくても毎日ふとんがフカフカ＆カラリ！「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO ツインノズル BSK-210」

「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO ツインノズル BSK-210」

コンパクトながらパワフルな1380Wヒーターとツインノズルを搭載。ふとんの両側へ同時に温風を送り込み、あたためは最短約2分、乾燥も短時間で仕上がる。マット不要でノズルを差し込むだけの手軽さ。棚やすき間にも収納しやすいサイズ感です。

本体サイズ：（約）幅130×奥行166×高さ260mm（ホース含まず） 製品質量：（約）1.4kg 定格消費電力：最大1380W 付属品：くつ乾燥アタッチメント×2

ショールームで実物を確認してみると、家電は最小限のコンパクトさに必要な機能を集約したハイパフォーマンスさ、家具はスリムでも見た目以上に入るスぺパな設計に感心しました。幅や奥行きを最小限に抑えながらも、収納量、使い勝手を損なわない工夫が随所に見られます。

さらに感じたのは、アイリスオーヤマらしい“なるほど家電”の思想。派手な機能よりも、生活者の困りごとを拾い上げた、ちょっとした不便を確実に解消する実用性の高い製品づくりが徹底されていると感じました。ユーザー層を限定しない、シンプルかつ質実剛健なデザイン性にも好感が持てました。

アイリスオーヤマ「新生活におススメなスぺパ家具＆家電」写真ギャラリー

