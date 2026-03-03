東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が、「OZmallアワード2026」に3店舗で受賞。

リフレッシュクラブ「ジーナス」がホテルスパ部門で第1位に輝き、中国料理「花輭」とレストラン「カシュカシュ」が、首都圏ビュッフェ部門にランクインしました！

浦安ブライトンホテル東京ベイ「OZmallアワード2026」3店舗受賞

受賞内容：

リフレッシュクラブ「ジーナス」：ホテルスパ部門 第1位（2度目の1位受賞＆5年連続受賞）過去受賞歴：2022年 第1位／2023年 第4位／2024年 第3位／2025年 第2位中国料理「花輭」：首都圏ビュッフェ部門 第2位（3年連続1位受賞＆5年連続受賞）過去受賞歴：2022年 第1位／2023年 第1位／2024年 第1位／2025年 第3位レストラン「カシュカシュ」：首都圏ビュッフェ部門 第3位（2年連続受賞）過去受賞歴：2025年 第2位

東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」内の3店舗が「OZmallアワード2026」を受賞。

リフレッシュクラブ「ジーナス」が、ホテルスパ部門第1位（2度目の1位受賞＆5年連続受賞）を獲得しました☆

さらに、中国料理「花輭」は首都圏ビュッフェ部門第2位（3年連続1位受賞＆5年連続受賞）、レストラン「カシュカシュ」は同部門第3位（2年連続受賞）を獲得。

同一ホテル内で3店舗の受賞は、実際に足を運んだ人のリアルな口コミによる快挙です！

今回の受賞は、実際に来館した一人ひとりの声に支えられて実現しました。

“おいしかった”“また来たい”“癒された”など、その言葉の積み重ねが3店舗受賞という結果につながっています。

美食に心が躍り、癒しに身体がほどける、浦安ブライトンホテル東京ベイ。

訪れるたびに、新しい感動と出会える場所として、記憶に残るひとときをこれからも届けてくれます！

リフレッシュクラブ「ジーナス」

おでかけWEBメディア「オズモール」の「OZmallアワード2026」で、ホテルスパ口コミ年間ランキング第1位となった、リフレッシュクラブ「ジーナス」

それは、単なる“気持ちいい”を超えた体験への評価です。

時が経つのを忘れるほどくつろげる、真のリラクゼーションが提供されています。

自然光がやわらかく差し込むプールや、身体を包み込むジェットバス。

広々としたバスルームとサウナに、パーソナルTV付きのリラクゼーションルーム。

ここには、都会の時間が流れていません。

トリートメントでは、セラピストが一人ひとりに合わせたカウンセリングを実施。

温かな手技で巡りを整え、知らず知らずのうちに溜まった緊張をほどいていきます！

施術後、鏡に映る自分の表情がやわらいでいることに気づく瞬間です。

それこそが、“真のリラクゼーション”の証です。

頑張る自分に、きちんとご褒美を。

心と身体がふっと軽くなる時間を体験できる、ホテルスパです！

中国料理「花輭」

ランチ限定 オーダービュッフェ「美食家たちのマルシェ」メニュー内容：

・鮮やかな広東叉焼やお刺身などの前菜（※）

・蟹肉とふかひれの壺蒸し とろみスープ（※）

・ムール貝の魚香炒め

・牛肉と筍のオイスターソース炒め

・2種の実をブレンドしたプレミアム杏仁豆腐（※）

・キーモン紅茶プリン など

※印は一回限りのオーダー

2025年3月31日放送の日本テレビ「ヒルナンデス！」でも紹介され、話題を集めた中国料理「花輭」

ランチ限定のオーダービュッフェ「美食家たちのマルシェ」が提供されています。

まず心を奪われるのは、まるで芸術品のような前菜。

冷菜や広東王道の焼き物、香り立つ温菜――“最初の一皿”にすべてを込めるのが花輭の流儀です。

出来立てを一人前から注文でき、ひと皿ずつテーブルへ運ばれます！

料理が運ばれるたび、テーブルに生まれる小さな歓声。

“好きなものを、好きなだけ”という自由さと、コース料理のような満足感があるオーダービュッフェ。

その贅沢な体験が、口コミで高く評価され続けてきました。

レストラン「カシュカシュ」

店内に一歩足を踏み入れると、香ばしい匂いと鉄板の弾ける音が聞こえるレストラン「カシュカシュ」

料理が出来上がる瞬間まで楽しめる“ライブキッチンスタイル”が、五感を満たす贅沢な存在として、多くの支持を集めています！

名物は「一度食べたら人に言いたくなる」と、口コミで評価された伝統のローストビーフです☆

低温でじっくり火入れし、旨みを閉じ込めた、しっとり柔らかな一枚をシェフが目の前でカット。

肉汁がきらめく瞬間に、思わず息をのむはずです。

さらに、出来立て熱々の鉄板焼きや、注文ごとに仕上げるもちもち食感の生パスタなど、旨みを閉じ込めたあつあつオーブン料理の数々を提供。

本格ピッツァは、店内の石窯で一枚ずつ焼き上げます！

音・香り・湯気に、料理完成までの時間さえ、ごちそうになる空間です。

カシュカシュの看板スイーツは、口コミで「感動的なしっとり感」と評される「プレミアムショートケーキ」

きめ細やかなスポンジと軽やかで口どけのよいクリームが特長です☆

小ぶりで、甘さも上品に控えめなスイーツは、口コミでも高い支持を集めています。

「次はどれにしよう？」と選ぶ時間も楽しく、気づけば全種類を制覇したくなるラインナップです！

“お腹いっぱい”だけでは終わらない、“楽しかった”という記憶まで持ち帰れるビュッフェ体験ができます☆

ホテルスパ部門第1位に、首都圏ビュッフェ部門で2店舗がランクインする快挙を達成。

浦安ブライトンホテル東京ベイ内3店舗が受賞した「OZmallアワード2026」の紹介でした☆

