ホテルスパ部門1位・首都圏ビュッフェ部門2位＆3位獲得！浦安ブライトンホテル東京ベイ「OZmallアワード2026」受賞
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が、「OZmallアワード2026」に3店舗で受賞。
リフレッシュクラブ「ジーナス」がホテルスパ部門で第1位に輝き、中国料理「花輭」とレストラン「カシュカシュ」が、首都圏ビュッフェ部門にランクインしました！
浦安ブライトンホテル東京ベイ「OZmallアワード2026」3店舗受賞
受賞内容：リフレッシュクラブ「ジーナス」：ホテルスパ部門 第1位（2度目の1位受賞＆5年連続受賞）
過去受賞歴：2022年 第1位／2023年 第4位／2024年 第3位／2025年 第2位中国料理「花輭」：首都圏ビュッフェ部門 第2位（3年連続1位受賞＆5年連続受賞）
過去受賞歴：2022年 第1位／2023年 第1位／2024年 第1位／2025年 第3位レストラン「カシュカシュ」：首都圏ビュッフェ部門 第3位（2年連続受賞）
過去受賞歴：2025年 第2位
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」内の3店舗が「OZmallアワード2026」を受賞。
リフレッシュクラブ「ジーナス」が、ホテルスパ部門第1位（2度目の1位受賞＆5年連続受賞）を獲得しました☆
さらに、中国料理「花輭」は首都圏ビュッフェ部門第2位（3年連続1位受賞＆5年連続受賞）、レストラン「カシュカシュ」は同部門第3位（2年連続受賞）を獲得。
同一ホテル内で3店舗の受賞は、実際に足を運んだ人のリアルな口コミによる快挙です！
今回の受賞は、実際に来館した一人ひとりの声に支えられて実現しました。
“おいしかった”“また来たい”“癒された”など、その言葉の積み重ねが3店舗受賞という結果につながっています。
美食に心が躍り、癒しに身体がほどける、浦安ブライトンホテル東京ベイ。
訪れるたびに、新しい感動と出会える場所として、記憶に残るひとときをこれからも届けてくれます！
リフレッシュクラブ「ジーナス」
おでかけWEBメディア「オズモール」の「OZmallアワード2026」で、ホテルスパ口コミ年間ランキング第1位となった、リフレッシュクラブ「ジーナス」
それは、単なる“気持ちいい”を超えた体験への評価です。
時が経つのを忘れるほどくつろげる、真のリラクゼーションが提供されています。
自然光がやわらかく差し込むプールや、身体を包み込むジェットバス。
広々としたバスルームとサウナに、パーソナルTV付きのリラクゼーションルーム。
ここには、都会の時間が流れていません。
トリートメントでは、セラピストが一人ひとりに合わせたカウンセリングを実施。
温かな手技で巡りを整え、知らず知らずのうちに溜まった緊張をほどいていきます！
施術後、鏡に映る自分の表情がやわらいでいることに気づく瞬間です。
それこそが、“真のリラクゼーション”の証です。
頑張る自分に、きちんとご褒美を。
心と身体がふっと軽くなる時間を体験できる、ホテルスパです！
中国料理「花輭」
ランチ限定 オーダービュッフェ「美食家たちのマルシェ」メニュー内容：
・鮮やかな広東叉焼やお刺身などの前菜（※）
・蟹肉とふかひれの壺蒸し とろみスープ（※）
・ムール貝の魚香炒め
・牛肉と筍のオイスターソース炒め
・2種の実をブレンドしたプレミアム杏仁豆腐（※）
・キーモン紅茶プリン など
※印は一回限りのオーダー
2025年3月31日放送の日本テレビ「ヒルナンデス！」でも紹介され、話題を集めた中国料理「花輭」
ランチ限定のオーダービュッフェ「美食家たちのマルシェ」が提供されています。
まず心を奪われるのは、まるで芸術品のような前菜。
冷菜や広東王道の焼き物、香り立つ温菜――“最初の一皿”にすべてを込めるのが花輭の流儀です。
出来立てを一人前から注文でき、ひと皿ずつテーブルへ運ばれます！
料理が運ばれるたび、テーブルに生まれる小さな歓声。
“好きなものを、好きなだけ”という自由さと、コース料理のような満足感があるオーダービュッフェ。
その贅沢な体験が、口コミで高く評価され続けてきました。
レストラン「カシュカシュ」
店内に一歩足を踏み入れると、香ばしい匂いと鉄板の弾ける音が聞こえるレストラン「カシュカシュ」
料理が出来上がる瞬間まで楽しめる“ライブキッチンスタイル”が、五感を満たす贅沢な存在として、多くの支持を集めています！
名物は「一度食べたら人に言いたくなる」と、口コミで評価された伝統のローストビーフです☆
低温でじっくり火入れし、旨みを閉じ込めた、しっとり柔らかな一枚をシェフが目の前でカット。
肉汁がきらめく瞬間に、思わず息をのむはずです。
さらに、出来立て熱々の鉄板焼きや、注文ごとに仕上げるもちもち食感の生パスタなど、旨みを閉じ込めたあつあつオーブン料理の数々を提供。
本格ピッツァは、店内の石窯で一枚ずつ焼き上げます！
音・香り・湯気に、料理完成までの時間さえ、ごちそうになる空間です。
カシュカシュの看板スイーツは、口コミで「感動的なしっとり感」と評される「プレミアムショートケーキ」
きめ細やかなスポンジと軽やかで口どけのよいクリームが特長です☆
小ぶりで、甘さも上品に控えめなスイーツは、口コミでも高い支持を集めています。
「次はどれにしよう？」と選ぶ時間も楽しく、気づけば全種類を制覇したくなるラインナップです！
“お腹いっぱい”だけでは終わらない、“楽しかった”という記憶まで持ち帰れるビュッフェ体験ができます☆
続きを見る
ホテルスパ部門第1位に、首都圏ビュッフェ部門で2店舗がランクインする快挙を達成。
浦安ブライトンホテル東京ベイ内3店舗が受賞した「OZmallアワード2026」の紹介でした☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ホテルスパ部門1位・首都圏ビュッフェ部門2位＆3位獲得！浦安ブライトンホテル東京ベイ「OZmallアワード2026」受賞 appeared first on Dtimes.