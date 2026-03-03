女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は3日、第107回が放送され、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が医師・薮井役でゲスト出演。朝ドラ初出演を果たした。NHK大河ドラマ初出演を飾った「豊臣兄弟！」初回（1月4日）に続く“サプライズ出演”で、異例の形で国民的2大ドラマ枠を制覇。「ばけばけ」には妻で女優の北川景子（39）も出演しており、夫婦揃っての同一朝ドラ登場となった。DAIGOはオンエア後、自身のSNSを更新。「おタエさん、ありがとう（笑）」と妻に感謝した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第107回は、イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届き、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に「フィリピン滞在記」の執筆依頼。松野トキ（郄石あかり）への英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキの英語はなかなか上達しない。ある日、トキとヘブンは永見剣造（大西信満）の涙を目撃。さらに、ヘブンの出勤中、トキが突然倒れてしまう…という展開。

人柄の良い町医者・薮井（DAIGO）が往診。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「程なくしてヤブ医者が来ました」「ヤブ医者？」。薮井は「ただの貧血たい。とりあえず静養と滋養のつくもんば取ることたいね。こぎゃんお宅に住んどるなら、たっぷり滋養ば取らるっでしょう。では、お大事に」と爽やかに帰っていった。

蛇と蛙は「ね、ヤブ医者でしょ」「薮井さんっていうのね」。登場は一連の1シーンのみ、わずか約45秒ながら、絶大なインパクトを残した。

DAIGOの朝ドラデビューは、この日午前7時に発表。BSの放送開始の30分前で、実質的なサプライズ出演となった。

DAIGOは「豊臣兄弟！」初回に美濃の戦国武将・斎藤義龍役で登場。2シーン・約30秒の出演ながら存在感を示し、年明け早々、話題をさらったばかり。初大河→初朝ドラと約2カ月連続、両作ともサプライズ出演という、国民的2大ドラマ枠デビューをド派手に飾った。

北川も「ばけばけ」が朝ドラ初出演作で、主人公の“もう一人の母”雨清水タエ役を好演。一時は物乞いに身をやつし、新境地の演技が大きな反響を呼んだ。

SNS上には「ヤブ医者、DAIGOさんだったの？」「まさかのDAIGO登場にビックリw」「程なくしてヤブ医者が来ました。こんなナレーションある？w」「DYI（DAIGO ヤブ 医者）」「夫婦で朝ドラ」「今年一気に大河俳優と朝ドラ俳優」などの声が続出。視聴者の驚きと笑いを誘った。

【DAIGOコメント全文】

“DBD”

DAIGO ばけばけ でるけん。

元々、祖父（竹下登氏）の故郷、島根が舞台の「ばけばけ」に出たいという気持ちがありました。

ある日「ばけばけ」の撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。

おタエさん「出られるみたいだよ」

DAIGO「え？」

おタエさん「ばけばけ」

DAIGO「え？」

ということで、人生で初めて使いました。

“TB”

妻のバーター。

撮影に行ったら熊本が舞台で、島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん（池脇千鶴）、司之介さん（岡部たかし）に会えて嬉しすぎました！

控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！

大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください。