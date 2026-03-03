どっち買ったらいいの？ を整理してみましょう。

本日発表されたiPhone 17e、iPhone 16eの後継機として位置づけは「エントリーなiPhone」のままですが、さまざまな進化ポイントがあります。

とはいえ、現行最新のiPhone 17と比較してどうなの？ ってところ気になりますよね。予約開始の3月4日(水) 23時15分まで猶予がありますし、ざっくりと違いをチェックしてみましょう。

カラバリと価格

まずはカラバリから。カラーはそれぞれ…

・iPhone 17：ラベンダー／セージ／ミストブルー／ホワイト／ブラック ・iPhone 17e：ソフトピンク／ホワイト／ブラック

といった感じ。

カラバリはiPhone 17が多め。ただ、iPhone 17eではソフトピンクの新色が追加されています。それまでのモノトーンな色しか選べなかったのを考えると、選択肢が増えましたね。春めいた良い色なのもポイントかな。

価格は…

・iPhone 17：12万9800円（税込）から（256GB／512GB） ・iPhone 17e：9万9800円（税込）から（256GB／512GB）

と、3万円の価格差があります。

ここは実は昨年よりも距離が縮まったところで、iPhone 16eはストレージ128GBスタートで9万9800円だったので、お得感が上がっています。

画面はiPhone 17の方がデカいし良い。ノッチもない

寸法的には大きな差はありませんが、画面はかなり違いがあります。

・iPhone 17の画面：6.3インチ →Dynamic Island／120Hz ProMotion対応／最大輝度1,000ニト（標準）、ピーク1,600ニト（HDR）、ピーク3,000（屋外）、最小1ニト（常時表示対応） ・iPhone 17eの画面：6.1インチ →ノッチ／最大輝度800ニト（標準）、ピーク1,200ニト（HDR）

画面性能に関してはiPhone 17圧勝です。

120Hz駆動のProMotion（可変リフレッシュレート）に対応してヌルヌルですし、常時表示にも対応。ピーク輝度も屋外での最大3,000ニトは本当に見やすいですよ。

あとiPhone 17eはノッチなんだよなぁ…。Dynamic Islandの通知対応していないのは、個人的にかなり残念かも。

カメラはiPhone 17は超広角も撮れる。フロントも優秀

カメラはiPhone 17はメイン広角と超広角の2眼構成。iPhone 17eは広角のみ。体験としては結構かわってきます。違うポイントだけ抜き出しますと…

■メインカメラ比較 ・iPhone 17：48MP Fusionメ﻿イ﻿ン／48MP Fusion超﻿広﻿角 →0.5倍超広角／1倍／2倍相当のズーム →マクロ撮影対応 →センサーシフト光学式手ぶれ補正（メイン） →空間写真／空間ビデオ →シネマティックモードやデュアルキャプチャ、アクションモード対応（動画） ・iPhone 17e：48MP Fusionメイン →1倍／2倍相当のズーム →光学式手ぶれ補正

どちらも光学2倍相当ズームができるので、iPhone 17のメインカメラをそのまま載せただけでしょ？って思ったんだけど、iPhone 17eはセンサーシフト手ぶれ補正に対応していないので、手ブレ補正力は1段落ちるかもしれません。

また、動画の撮影の幅はiPhone 17の方が充実していますね。アクションモードはかなり手ブレを抑えられるので、Vlogで使うならiPhone 17の方がおすすめかな。

■インカメラ比較 ・iPhone 17：センターフレームフロントカメラ（18MP） →センターフレーム／デュアルキャプチャ／手ブレ超補正ビデオ／シネマティックモード ・iPhone 17e：TrueDepthフロントカメラ（12MP）

インカメラは、被写体を中央にとらえてくれるセンターフレーム非対応です。ビデオ通話の時に地味に便利なので、ここは残念ポイントですねー。

チップはどちらも「A19」でも地味に違う

搭載チップはどちらも「A19」、最新です。ただし全く同じ性能ではありません。

CPUのコアはどちらも一緒ですが、GPUはiPhone 17が5コアGPUで、iPhone 17eではGPUが4コアGPUと1つコア数が減っています。

日常使いには差は感じないと思いますが、重めのゲームだとちょっぴりスコアに影響してくるかもしれませんね。

バッテリー持ちはiPhone 17勝利、充電速度も違う

バッテリー持ちが良い！と話題になったiPhone 16eですが、iPhone 17はさらにバッテリー持ちが良かったりします。具体的には…

・iPhone 17：ビデオ再生最大30時間 →20分で最大50％充電／最大25WのMagSafeワイヤレス充電 ・iPhone 17e：ビデオ再生最大26時間 →30分で最大50％充電／最大15WのMagSafeワイヤレス充電

といった感じ。

iPhone 17eでは念願のMagSafe充電に対応したのは良いですね！ ただ、充電速度は遅めなので、日常使いのバッテリー系はiPhone 17の方が圧倒的勝利かな。



iPhone 17、優秀じゃないか？

こうして比べてみましたが、昨年のiPhone 16 vs iPhone 16eの頃より差が縮まっていると思いきや、iPhone 17の進化が強くて正直戸惑っています。

特にiPhone 17でProMotion対応、バッテリー駆動時間の増加が日常使いでかなり効いてますね。うーん、iPhone 17e優秀！っていいたいけど、3万円の価格差ならiPhone 17優秀だなぁ。

