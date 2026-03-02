惜しまれていましたからね。

本日発表された「iPhone 17e」、新色が加わった以外はほとんど昨年のiPhone 16eと変わりませんが、体験としてはさらに便利になりそうですよ。なんせ、MagSafeに対応したのですから！

7.5Wのワイヤレス充電から最大15WのMagSafeへ進化

iPhone 16eではワイヤレス充電に対応していましたが、MagSafeには非対応。

そのため、MagSafe系のくっつく充電器を使う場合は、MagSafeリングの付いたケースが必要でした。充電速度も最大7.5Wと鈍足。

それがiPhone 17eではMagSafeに対応したことで、ケースを使わずともMagSafe系のアクセサリが使えますし、充電速度も最大15Wへとパワーアップしています。

昨年のiPhone 16eを触ったときは「なんでMagSafeないねん…不便じゃん」って何度も思っていたので、これは本当に良い進化。もうQi2充電器やアクセサリって、一般的ですしね！

というわけで、eシリーズを買わない理由がひとつ減りました。

予約開始は3月4日(水)23時15分から。発売は3月11日です。

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Apple