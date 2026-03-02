炭火香る大きなチキンがスプーンでほろっとほぐれる！すき家「炭火焼きほろほろチキンカレー」
株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2026年3月10日（火）AM9:00より、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売する。「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品だ。
■スプーンでほろっとほぐれるチキン
チキンは炭火で焼きじっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかく仕上げた。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、ほろほろで炭火香るチキンがマッチした至福の味わいを堪能できる。辛さを自由自在に調節できる別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけていただくと、スパイシーな味わいへの変化を楽しめる。
また、とろ〜りチーズのコクをプラスした「チーズほろほろチキンカレー」や、彩り豊かなほうれん草をトッピングした「ほうれん草ほろほろチキンカレー」、おんたまとほうれん草がカレーと相性抜群な「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」も用意した。お好きなメイン商品と一緒に柔らかなチキンをお楽しみいただける「炭火焼きほろほろチキン」も販売する。
ぜひこの機会に、すき家やお家で「炭火焼きほろほろチキンカレー」を体験しよう。
※販売終了時期は未定。
※価格は税込。
※一部店舗は価格が異なる。
※1,966店舗で販売予定。（3月2日時点）
【商品概要】
炭火焼きほろほろチキンカレー
（ミニ） 750円
（並盛） 850円
（大盛） 990円
（メガ） 1,250円
チーズほろほろチキンカレー
（ミニ） 950円
（並盛） 1,050円
（大盛） 1,190円
（メガ） 1,450円
ほうれん草ほろほろチキンカレー
（ミニ） 850円
（並盛） 950円
（大盛） 1,090円
（メガ） 1,350円
おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー
（ミニ） 960円
（並盛） 1,060円
（大盛） 1,200円
（メガ） 1,460円
炭火焼きほろほろチキン 単品
400円
