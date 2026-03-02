この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が明かす「2月予報」が大外れした理由 鍵を握っていた“北太平洋のリッジ”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【予報検証】2026年2月は北日本で記録的高温 予報が外れた理由」と題した動画を公開した。2026年2月に北日本を中心に発生した記録的な高温の実態と、事前に発表されていた1か月予報が実況と大きく乖離してしまった気象学的メカニズムについて詳しく検証した。



動画によると、2026年2月は全国的に気温が高く、特に北日本では記録的な高温となった。北海道や東北では平均気温の高さに加え、日本海側でも降雪量が記録的に少ない状態が続いたという。松浦氏はこの原因について、上空約5000メートル付近（500hPa）の気圧配置図を用いて解説。「日本付近は東西帯状の正偏差に覆われていた」と指摘し、これにより偏西風が南下しにくく、温かい空気に覆われやすい状況が形成されていたと分析した。



また、1月29日に発表された当時の1か月予報では、気温は「平年並み」、日本海側の降水量は「多い」と予想されていた。しかし実際には高温・少雪となり、予報は「大外れ」の結果となった。松浦氏は予報資料と実況を比較し、その最大の要因として「北太平洋のリッジ（気圧の尾根）」の予測ずれを挙げた。予報段階では、アラスカ方面に顕著なブロッキング高気圧（リッジ）が形成され、その反動で寒冷渦が日本付近へ南下すると見込まれていた。ところが実際には、「ここまでリッジが侵入していなかった」ため、寒気の引き込みが弱まり、雪も降らず気温も下がらない結果につながったのだという。



松浦氏は、北極圏の大気の流れ、特に寒帯前線ジェット気流の蛇行予測は「大気独自の変動を持っているため予測がしづらい」とし、今回の予報の難しさに言及した。動画の最後で松浦氏は、予測資料から可能性を修正することの困難さを認めつつ、「致し方ないところも正直あった」と振り返った。