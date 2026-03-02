ドトール・エクセルシオールで、ドクターイエローの限定Vキセカエをゲット
CCCMKホールディングス株式会社は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」において、株式会社ドトールコーヒーが展開するドトールコーヒーショップおよびエクセルシオールカフェの東海エリア対象店舗で、新幹線・ドクターイエローをデザインした限定「Vキセカエ」全4種を無料配布するキャンペーンを、2026年3月3日（火）より実施する。
■東海エリアならではの特別企画
本キャンペーンは、愛知県・静岡県・岐阜県・三重県の対象店舗限定で展開し、対象期間中にモバイルVカードを提示したお客さまへ、ここでしか手に入らない特別デザインのVキセカエを順次配布する。鉄道ファンはもちろん、家族連れや日常的にドトールコーヒーショップやエクセルシオールカフェを利用する人にも楽しめるデザインとなっており、東海エリアならではの特別企画として展開する。
『CCCMKホールディングスは、今回のキャンペーンを通じて、日常のひとときに小さなワクワクをお届けいたします。東海エリアならではの限定デザインとともに、Vポイントをより楽しくご利用いただける機会を広げてまいります。』
＜キャンペーン概要＞
・キャンペーン名：【東海限定】ドトールコーヒーショップ・エクセルシオール カフェでゲットしよう！
・キャンペーン概要：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県のドトールコーヒーショップまたはエクセルシオール カフェで新幹線・ドクターイエローの限定Vキセカエ全4種を無料で配布する。
・キセカエ取得方法：
（1）有人レジ店舗の場合：お会計の際にモバイルVカードを提示すると、キセカエダウンロード用のQRコードが印字されたレシートが発券される。
（2）セミセルフレジ店舗の場合：店内にキセカエダウンロード用のQRコードが印字されたA5POPが設置されている。
・キセカエ配布期間：
第1弾：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）『923形ドクターイエローT4編成×富士山』
第2弾：2026年3月10日（火）〜3月16（月）『新幹線 N700S×富士山』
第3弾：2026年3月17日（火）〜3月23日（月）『923形ドクターイエローT4編成』
第4弾：2026年3月24日（火）〜3月30日（月）『新幹線 N700A、N700A』
※ 各券面のダウンロード期間は、配布期間終了の翌日23:59までとなります
・注意事項
・レシートの再発券はできかねるので、ご注意のこと。
・上記のダウンロード期間を過ぎるとURLは無効になる。
・愛知県、静岡県、岐阜県、三重県以外の店舗はキセカエ配布の対象外。
店舗検索はこちら（https://shop.doutor.co.jp/doutor/spot/list?category=04.01）
■Vキセカエサービスガイド
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
本キャンペーンは、愛知県・静岡県・岐阜県・三重県の対象店舗限定で展開し、対象期間中にモバイルVカードを提示したお客さまへ、ここでしか手に入らない特別デザインのVキセカエを順次配布する。鉄道ファンはもちろん、家族連れや日常的にドトールコーヒーショップやエクセルシオールカフェを利用する人にも楽しめるデザインとなっており、東海エリアならではの特別企画として展開する。
『CCCMKホールディングスは、今回のキャンペーンを通じて、日常のひとときに小さなワクワクをお届けいたします。東海エリアならではの限定デザインとともに、Vポイントをより楽しくご利用いただける機会を広げてまいります。』
＜キャンペーン概要＞
・キャンペーン名：【東海限定】ドトールコーヒーショップ・エクセルシオール カフェでゲットしよう！
・キャンペーン概要：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県のドトールコーヒーショップまたはエクセルシオール カフェで新幹線・ドクターイエローの限定Vキセカエ全4種を無料で配布する。
・キセカエ取得方法：
（1）有人レジ店舗の場合：お会計の際にモバイルVカードを提示すると、キセカエダウンロード用のQRコードが印字されたレシートが発券される。
（2）セミセルフレジ店舗の場合：店内にキセカエダウンロード用のQRコードが印字されたA5POPが設置されている。
・キセカエ配布期間：
第1弾：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）『923形ドクターイエローT4編成×富士山』
第2弾：2026年3月10日（火）〜3月16（月）『新幹線 N700S×富士山』
第3弾：2026年3月17日（火）〜3月23日（月）『923形ドクターイエローT4編成』
第4弾：2026年3月24日（火）〜3月30日（月）『新幹線 N700A、N700A』
※ 各券面のダウンロード期間は、配布期間終了の翌日23:59までとなります
・注意事項
・レシートの再発券はできかねるので、ご注意のこと。
・上記のダウンロード期間を過ぎるとURLは無効になる。
・愛知県、静岡県、岐阜県、三重県以外の店舗はキセカエ配布の対象外。
店舗検索はこちら（https://shop.doutor.co.jp/doutor/spot/list?category=04.01）
■Vキセカエサービスガイド
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」