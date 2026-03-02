猫さんのお腹に触ろうと、飼い主さんが手を伸ばすと…？優しくも断固として拒否する姿や表情が、可愛すぎると反響を呼びました。

注目の投稿は記事執筆時点で63万回以上再生されており、「傷つけないようにやんわり拒否してるのエライw」「絶妙な表情をくりだしてきますね！」「このやり取り大好き♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫の『お腹』を触ろうとしたら…まさかの『拒否方法』が可愛すぎる】

お腹を触ろうとしたら…

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、お腹のお触りNGな「みにら」くんと飼い主さんの微笑ましいやりとりです。

飼い主さんがソファで寛いでいたある日のこと。隣でちょこんと座るみにらくんのお腹に手を伸ばしてみると、やんわりと拒否されたのだそう。その拒否方法が、手に前足をそっと置くという、可愛さ満点なものだったといいます。

断固拒否なみにらくん

仕草こそ優しいものの、表情や態度から「NO！」という強い意思を伝えてくるみにらくん。しかし、デリケートな場所だとわかっていても、魅力的なもふもふを前にしてはつい手が伸びてしまうもの。2回目はお腹の少し上あたりを触ってみたそうなのですが…。

みにらくんはどこか一点を見つめた真顔からだんだんと表情を険しくさせると、やはり前足を置いて拒否。そして、3回目も即座に拒否すると、「ダメだって言ってるのに…」とばかりに力強い眼差しでじっと見つめてきたのだそう。それでも前足を置くだけに留めるみにらくんの優しさや愛らしさに、思わず頬が緩んでしまいます。

微笑ましすぎるふたり

4回目の拒否を受け、仲直り(?)のためか手を上下に動かし始めたという飼い主さん。前足を乗せてされるがままのみにらくんはなぜか目を細めた穏やかな表情を浮かべていたそうで、一体どういう感情なのか気になります。

さらに飼い主さんは手をぐるぐると回し、これにはみにらくんも「？」と困惑の表情に。お腹は触らせてくれないものの、飼い主さんのお遊びに付き合ってくれる可愛いみにらくんなのでした。

投稿には「みにらくん、人が入ってませんか…？？」「「やめたまえ」って感じにそっと手を置くの好き」「二度目の拒否前の顔が信じられんくらいに虚無ってるの草」「3回目の「そろそろ怒りますよ」みたいなお顔がよいw」「最後ちょっと楽しくなっちゃってるの可愛い」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、ミヌエットのみにらくんの日常の様子が投稿されています。愛すべき丸顔男子みにらくんの可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。