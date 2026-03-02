【明日から】ニューバランスやadidasのシューズがAmazon 新生活セールでお得に
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中からニューバランスとadidasのシューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中からニューバランスとadidasのシューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール」はこちら
スポーティな装いに高級感を演出する「U530」
「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル
しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい。ベビー用「IZ996」
ニューバランスの定番スニーカー。キッズサイズの「YV996（現行モデル）」
通気性と耐久性に優れたadidasのランニングシューズ
ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート
ワークアウトや外出にもぴったり。タフで快適な履き心地のシューズ
甲がメッシュでムレにくいショート丈ソックス 3足組
足底はパイル素材で柔らかい履き心地のショート丈ソックス 3足組
通勤通学や週末の小旅行にも活躍するバックパック
その他のセール予定商品
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります