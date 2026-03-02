【明日から】ニューバランスやadidasのシューズがAmazon 新生活セールでお得に
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からニューバランスとadidasのシューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon 新生活セール」はこちら

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530KA D 245

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー WL996

しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい。ベビー用「IZ996」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー IZ996 現行モデル マジックテープ 男の子 女の子 ファーストシューズ 12.0 cm~対応ベビー/キッズスニーカー 996

new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー IZ996 現行モデル マジックテープ 男の子 女の子 ファーストシューズ 12.0 cm~対応ベビー/キッズスニーカー IZ996TG3 W 140

ニューバランスの定番スニーカー。キッズサイズの「YV996（現行モデル）」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 キッズスニーカー YV996 現行モデル ゴム紐 マジックテープ 男の子 女の子キッズスニーカー 996

通気性と耐久性に優れたadidasのランニングシューズ


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ランニングシューズ コアランナー 5 ランニング NKE45 ユニセックス大人 アディダス ランニングシューズ CORERUNNER 5 ユニセックス大人 NKE45 コアブラック/コアブラック/コアブラック (IE8812) 27.0 cm

ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) メンズ GLX 7 ランニング NKX11ランニングシューズ アディダス ランニングシューズ GLX 7 ユニセックス大人 NKX11 コアブラック/コアブラック/コアブラック (ID8757) 25.5 cm

ワークアウトや外出にもぴったり。タフで快適な履き心地のシューズ


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ [アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 28.0 cm

甲がメッシュでムレにくいショート丈ソックス 3足組


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ソックス【adidas(アディダス)】ショート丈ソックス 3足組 甲メッシュ ワンポイント 福助メンズ 【adidas(アディダス)】ショート丈ソックス 3足組 甲メッシュ ワンポイント 福助

足底はパイル素材で柔らかい履き心地のショート丈ソックス 3足組


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ソックス消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組メンズ 消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組

通勤通学や週末の小旅行にも活躍するバックパック


adidas(アディダス)

アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 ブラック

その他のセール予定商品


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7770 本革ビジネスシューズ [テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 TU-7770 メンズ ブラック 25.0 cm

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット キッズ コンパクト/ノベルティコンパクト/グランドコンパクトジャケット [ザ・ノース・フェイス] ジャケット Compact Jacket ブラック 140

PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 24.5 cm

okamoto(オカモト)

okamoto(オカモト) 靴下サプリMEN　うずまいて血行を促すソックスうずまいて血行を促すソックス むくみ対策メンズ [オカモト] 靴下サプリ 着圧ソックス メンズ うずまいて血行を促すソックス むくみ 672-990

TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ダークグレー L

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


