本誌・週刊ポスト前号（2026年2月14日発売号）で報じた参政党への潜入ルポには大きな反響が寄せられた。そうしたなか、神谷宗幣代表からの反応は、"除名処分"というものだった。参政党はどのような動きを見せたのか――。党員として5か月にわたって活動したジャーナリスト・横田増生氏が、除名をめぐる全内幕を明かす。（文中敬称略）【シリーズ・第5回】

【写真】ジャーナリスト・横田増生氏に届いた除名通告（全文）

除名通告から離党完了まで5分

自宅で原稿を書いていた私が、同業者からのLINEに気づいたのは、午後5時前のこと。

LINEには参政党のX（旧・ツイッター）の公式アカウントのリンクだけが貼ってあった。リンクを踏むと、「本党に潜入した週刊誌記者に対する党員除名処分のお知らせ」と出てきた。

「A氏は、近時、潜入取材に基づき週刊誌記事を執筆公開し、YouTubeチャンネルにおいても潜入取材結果を公表致しました」「本党運営及び党員活動に重大な悪影響を与えたため、本党は令和8年2月20日付でA氏を党員から除名したことをお知らせ致します」

A氏とは、私のことであり、週刊誌記事とは、前号で書いた「参政党『神谷王国』潜入ルポ」だ。YouTubeチャンネルとは、私がゲストとして出演し、潜入取材について語った《元文春記者チャンネル》を指している。

参政党がXに投稿したタイムスタンプを見ると午後4時3分とあった。慌ててメールを開いた。

「除名通告」というメールが、午後4時ちょうどに届いており、神谷宗幣の名前が記された文書が添付されていた。

そこには、潜入記を書いたことが、「党の規律を乱す行為」であり、「その他党員としてふさわしくない行為」であるため、「ボードの議決に基づき（中略）処分を行う」という党則を適用して、除名にする、と書いてあった。

その5分後に、「離党・退会完了」というメールが届いていた。

「この度は参政党にご参加いただき、誠にありがとうございました。また、これまでの参政党の活動へのご支援やご協力に、深く感謝申し上げます。／またのご参加を心よりお待ちしております」という謎の文章まで添えられていた。

通告から除名までわずか5分だった。

とはいえ、除名処分は、初めから織り込み済みだ。同じような経験をしたのは、ちょうど10年前のこと。

私が書いた書籍『ユニクロ帝国の光と影』が、ユニクロから名誉毀損で訴えられ、2億円超の賠償を求められた。その後、裁判で完全勝訴した後も、私の取材を拒み続けるユニクロに1年間にわたる潜入取材を敢行。辞めないまま、週刊文春に潜入記を発表した。

週刊誌の発売直後、私がシフト通りに出勤すると、同社の人事部長が出てきて、辞める気はないか、と問うので、そんな気はない、と答えている。

果たして潜入はスパイ行為に相当するのか？

そもそも潜入取材は法に触れる手法ではない。

ただ、参政党潜入記の第1弾には、SNS上でいろいろな反応があった。

「倫理的によくはないですね」という同業者らしき人からのコメントから、「非礼極まる行為」や「厚顔無恥」などといった批判。いずれも論評の範疇であり、そうした意見に同意はしないが言論の自由の範囲内だろう。しかし、どうしても見逃すわけにはいかない動画があった。その動画は、私が「偽名を使って（参政党に）入党」したという虚偽の内容を流布していた。

もう一度書くが、私がとった手法は、妻と離婚して、その後再婚して、合法的に妻の姓を名乗ったのであり、入党手続きのために参政党に提出した書類等に、一切、嘘偽りはない。潜入時に、後ろ指をさされないように絶対ウソはつかない、というのが私の大原則なのだ。

最も多かった批判は、私のような潜入取材を防ぐために「スパイ防止法が必要だ」というもの。

果たして、潜入取材はスパイ行為に相当するのか。高市政権が成立に意欲を示す"スパイ防止法"におけるスパイとはなんであろう。

現時点で想定されているのは、「外国政府や海外企業のために日本国内で政治的な活動をする人」（朝日新聞2026年2月17日付朝刊）――である。

1980年代に廃案となった"スパイ防止法"における定義もほぼ同じ。

この法律は、外国のために国家秘密を探知し、または収集し、これを外国に通報するなどのスパイ行為などを防止することにより、日本の安全に資することを目的とし、外交・防衛にかかわる"国家秘密"を外国に漏らした者に死刑などの厳罰を科す内容だった。

つまり、今も昔も、外国政府や外国企業への機密情報の漏洩を禁じるのが"スパイ防止法"の狙いだ。

では振り返って、今回の私が書いた潜入記には、外国政府や外国企業を利するような情報が含まれていたのか。この記事が出版されたことで、日本の国内が不安定になったのだろうか。

答えは、NOである。

では私が実践した潜入取材とは何であろう。

英語ではアンダーカバーレポートと呼ばれ、調査報道の一つの手法とされる。"潜入取材大国"のイギリスでは2003年、タブロイド紙の記者が、召使としてバッキンガム宮殿に約2か月潜入し、『王宮への侵入者』という記事を書いている。

記者は当時、厳戒態勢の中で、国賓として招かれたブッシュ大統領（子）夫妻を迎える準備にも加わっており、その際にブッシュが使う来客用の特別室の写真も撮っている。

王室警備の脆弱性を暴くと同時に、女王の朝食に用意する食べ物や、午後のお茶の時間に何を食べるのか、夕食後に観るお気に入りのテレビ番組なども報じたこの記事は、英新聞協会の《スクープ・オブ・ザ・イヤー》を受賞している。

つまり、潜入取材とは国民の知る権利の選択肢を広げる報道の一つであり、今回は、参政党という国政政党の内情を日本国民に伝えることが狙いだった。

（第6回に続く。第1回から読む）

【プロフィール】

横田増生（よこた・ますお）／1965年、福岡県生まれ。関西学院大学卒。予備校講師を経て、米アイオワ大学ジャーナリズム学部で修士号取得。『輸送経済』記者、編集長を経て、1999年独立。2020年に『潜入ルポamazon帝国』で第19回新潮ドキュメント賞。『「トランプ信者」潜入一年』で第9回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞。

※週刊ポスト2026年3月13日号