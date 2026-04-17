引退後初のバラエティ出演で、坂本花織が思わぬ“洗礼”を受ける――。29日に放送される放送の中京テレビ・日本テレビ系特番『センビキ 答えは線を引くだけです』で、フィギュア金メダリストの坂本は、巨大パネルに線を引いて答える新感覚クイズに挑戦。氷上では見せないパニックぶりも飛び出すなど、新鮮な表情をのぞかせる。坂本花織同番組は、床いっぱいに広がる巨大クイズに“大きなペン”1本で線を引き、知識や直感、チームワ