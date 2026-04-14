レノボ・ジャパンは14日、学習向けタブレット「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」とゲーミングタブレット「Lenovo Legion Tab（8.8", 5）」の2機種を4月17日に発売すると発表した。価格は7万9860円と11万9860円。 Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Lenovo Idea Tab Pro Gen 2は、デジタルネイティブ世代に向けた、学習用のプレミアムタブレット。価格は7万9860円。 チップセットには、クアルコム「Snapdragon 8s Gen