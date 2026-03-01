林家たい平の声で事故防止！バス車内にユーモア啓発アナウンス / コンパクトな木製の最大50W出力スピーカー【まとめ記事】

林家たい平の声で事故防止！バス車内にユーモア啓発アナウンス / コンパクトな木製の最大50W出力スピーカー【まとめ記事】