林家たい平の声で事故防止！バス車内にユーモア啓発アナウンス / コンパクトな木製の最大50W出力スピーカー【まとめ記事】
国土交通省は2026年2月25日（水）に「バス車内事故防止」啓発アナウンス発表会を、木馬亭（東京浅草）にて開催した。当日は、アナウンスを担当した落語家・林家たい平が登壇し、実際の車内アナウンスが披露された。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Bluetooth接続と3.5mm有線接続に対応し、デスクトップからリビングまで幅広いシーンで使え、実用最大出力50Wアンプを内蔵した木製2WAYステレオスピーカー「400-SP122」を発売した。キャビネットには木製素材を採用。温かみのあるナチュラルな音質を実現した。さらにバスレフ構造により、サイズを超えた豊かな低音再生が可能だ。見た目の上質感と音質性能を両立した。
■デスクで響く！コンパクトな木製の最大50W出力スピーカー
■組立不要、天板角度も高さも自由に調整できる！折りたたみ式スタンディングデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ガス圧で高さ74〜108.2cmまで無段階昇降し、天板角度も90°調整できる折りたたみ式スタンディングデスク「100-ERD055BK（ブラック）」「100-ERD055W（ホワイト）」を発売した。本製品は完成品でお届け。面倒な組み立て作業は一切不要。箱から出せばすぐに使用でき、テレワークやオフィスのレイアウト変更にもスムーズに対応。急な導入や追加導入にも最適で、時間を無駄にしないスマートなワーク環境を実現する。
■コンパクト＆軽量！手軽に増設できるコスパ抜群なオフィスチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、コンパクトかつ4.7kgと軽量で場所を気にせずに置け、低座面の37.5cmからのガス圧昇降とチルト搭載しているコスパ抜群の布張りチェア「150-SNC141BK（ブラック）」「150-SNC141BL（ブルー）」を発売した。座面高は約37〜47cmの低座面設計。小柄な方や、一般的なチェアだと足が浮きやすい環境でも、足裏が床につきやすく安定感を得られる。姿勢が整うことで、作業中の集中も続きやすく、長時間のデスクワークの“しんどさ”を軽減する第一歩に。
■林家たい平の声で事故防止！バス車内にユーモア啓発アナウンス
