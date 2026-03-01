2月28日、俳優の竹内涼真と女優の土居志保梨が交際していることを、本誌「Smart FLASH」が報じた。2025年12月にNetflixで配信された映画『10DANCE』で、ラテンダンスのペアを演じた2人のロマンスは大きな注目を集めているが、ファンの間では “ある女優” を惜しむ向きもあるようで──。

『10DANSE』で、竹内と土居は過去に付き合っていたことがあり、お互いをよく理解する長年のダンスパートナー役を演じた。本誌は、2月初旬、竹内の自宅マンションを訪れた土居を竹内が大胆にハグするなど、親密な様子を伝えている。

人気映画で共演した2人の熱愛は話題を呼んだが、Xでは

《夏帆が良かったなぁ〜》

《夏帆さんじゃないのか？》

《竹内涼真の相手夏帆じゃないの泣いた》

など、女優の夏帆を想起する声が聞かれている。

竹内と夏帆は、2025年10月期のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、以下『じゃあつく』）でダブル主演を務めた。今回、夏帆の名前があがったのにはこんな理由も。

「同作は、夏帆さん演じる恋人ファーストなヒロインと、竹内さん演じる亭主関白思考の主人公が、結婚直前で破局したものの、互いに成長していく様子を描いた作品です。見逃し配信サービス『TVer』では500万回再生を超える人気を博しました。作中で恋人役を演じた2人のやりとりも好評で、“お似合い” と見る向きも多かったのです」（芸能記者）

人気ドラマで共演した俳優同士が交際、さらには結婚に至るケースは少なくない。

「古くは1998年の『GTO』（フジテレビ系）の反町隆史さんと松嶋菜々子さん、2016年の『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）の星野源さんと新垣結衣さん、直近でも2023年の『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で共演した高杉真宙さんと波瑠さんが、2025年12月に電撃結婚を発表しています。

とくに、恋人役を演じた2人が現実で結ばれるケースが多いため、『じゃあつく』の竹内さんと夏帆さんにも、“人気ドラマの法則” を期待する向きがあったのでしょう」（同）

『じゃあつく』は、2人が一度は恋人同士に戻るものの、最終的にはお互いに合意のもと、別々の道を歩む形で幕を閉じた。紆余曲折の末、“結ばれないラスト” になったが、現実の竹内と夏帆の関係に注目が集まったのは、こんな理由も。

「2026年2月、夏帆さんが、1年を通じて映画やテレビ界で活躍したプロデューサーや俳優などを選出する『第50回エランドール賞』のエランドール賞に選出され、授賞式イベントに参加したときのことです。

竹内さんもお祝いゲストで駆けつけたのですが、『中学校のとき、好きな女優さんを1カ月（携帯電話の）待ち受けにしようとなって、僕は夏帆さんを待ち受けにしていました』と、夏帆さんの大ファンだったことを明かしたのです。

“憧れの人” と恋人役になったことが話題になり、ますます “じゃあつくコンビ” を支持する向きが高まったようです」（同）

竹内にとって、土居は “憧れの女優” を上回る存在だったようだ。