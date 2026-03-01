Image: Amazon

気軽に使えるのがいいね。

家でくつろぎながら動画を見たり、電子書籍を読んだり、メールやSNSのチェックをしたり、仕事の資料を見たりといった軽い作業のために、わざわざPCを立ち上げるのは面倒。そんなとき役立つのがタブレットです。

しかし、そんな用途に数万円もするタブレットを用意するのはためらっちゃいますよね。そこでオススメなのが、こちらのタブレットです。

Xiaomi Redmi Pad 2 4GB+128GB ミントグリーン wi-fiモデル 21,980円 Amazonで見る PR PR

Xiaomi（シャオミ）の「Redmi Pad 2」。解像度2560×1600の11インチディスプレイに、スピーカーは4発装備。バッテリーは9,000mAhと容量十分。仕事で数週間使っていたことがあるのですが、絵を描きたいとか動画編集したいといったヘビーな用途じゃければ、正直十分すぎる性能でした。

なんといっても、この性能で2万1980円というお手頃価格なのが、一番うれしいところ。普段のエンタメ担当としてかなり活躍してくれるはずです。

お子さんに持たせるエンタメタブレットとしてもいいと思いますよ。「ちょうどいいタブレットないかな」とお探しの方は、ぜひご検討を。

Source: Amazon