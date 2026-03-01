フィギュアスケート女子で銅メダル

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）に、海外から意外な注目が集まった。

事の発端は26日。日テレ系の情報番組「ZIP!」に生出演した際、街角の女性からチークや綺麗なまつ毛に関する興味が寄せられ「メイクのポイントはありますか？」と質問された。

中井は「チークは練習から可愛くつけるのが好き。まつ毛に関しては“自まつ”」だと明かした。まつ毛パーマやまつエクはしていないという。メイクについては「曲や衣装に合わせてメイクを変えたりするので、自分自身楽しみの一つ」と話し、X上の日本ファンは「自まつ毛であの上がりよう羨ましすぎる」「自まつ毛なのすごい…」などと驚いていた。

これが海外の女性ファンにも伝わり、「世界中のみんながアミのまつげの作り方を知りたがってる！」「今すぐアミの秘訣を教えてもらわないと！」「これだけ話題になるんだから、アミのまつげメイクは相当なものに違いないね。シェアしてくれるのが楽しみ！」などと羨望の声が上がっていた。

中井は同日に出演したテレ系の情報番組「DayDay.」で「メイクとか髪の毛をアレンジするのがすごい好きなので、将来ヘアメイクさんになれたらいいなーとか思いつつ……」と回答。衣装やプログラムに合わせたメイクを考えていることも明かしている。



