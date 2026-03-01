この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「ガチガチの身体がみるみるほぐれ姿勢が変わるストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、約10分間で全身の歪みやクセをリセットし、美しい姿勢を取り戻すためのストレッチプログラムを紹介しています。



プログラムは、まずカエルのようなポーズで股関節周りをほぐす動きから始まります。次に、膝立ちの姿勢から体側を伸ばすストレッチや、太ももの前側、アキレス腱をじっくりと伸ばしていきます。無理のない範囲で気持ちの良いところまで伸ばすことを推奨しています。



中盤では、お尻の筋肉をターゲットにしたストレッチや、「猫の伸びのポーズ」で背中全体を心地よく伸ばす動きへと移行。これらのポーズは、ヒップアップやむくみの改善にも繋がると解説しています。終盤には、背骨を一つひとつ動かすことを意識する「キャットアンドカウ」や、肩甲骨周りをほぐす動きを取り入れ、上半身の凝りを解消していきます。



動画を通して、のが氏は自分のペースで取り組むことの重要性を伝えています。日々のデスクワークやスマートフォンの使用で固まりがちな身体を、この10分間のストレッチでリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。継続することで、身体の変化を実感できるかもしれません。