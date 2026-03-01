この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「ガチガチの身体がみるみるほぐれ姿勢が変わるストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、約10分間で全身の歪みやクセをリセットし、美しい姿勢を取り戻すためのストレッチプログラムを紹介しています。

プログラムは、まずカエルのようなポーズで股関節周りをほぐす動きから始まります。次に、膝立ちの姿勢から体側を伸ばすストレッチや、太ももの前側、アキレス腱をじっくりと伸ばしていきます。無理のない範囲で気持ちの良いところまで伸ばすことを推奨しています。

中盤では、お尻の筋肉をターゲットにしたストレッチや、「猫の伸びのポーズ」で背中全体を心地よく伸ばす動きへと移行。これらのポーズは、ヒップアップやむくみの改善にも繋がると解説しています。終盤には、背骨を一つひとつ動かすことを意識する「キャットアンドカウ」や、肩甲骨周りをほぐす動きを取り入れ、上半身の凝りを解消していきます。

動画を通して、のが氏は自分のペースで取り組むことの重要性を伝えています。日々のデスクワークやスマートフォンの使用で固まりがちな身体を、この10分間のストレッチでリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。継続することで、身体の変化を実感できるかもしれません。

YouTubeの動画内容

00:01

10分で歪みをリセットする全身ストレッチ
01:04

膝立ちでの脇腹ストレッチ
05:35

猫の伸びのポーズで背中をストレッチ
08:34

キャットアンドカウで背骨を柔軟に

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube