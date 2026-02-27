27日（金）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が、3月14日（土）と15日（日）にリクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館で開催されるSVリーグ男子第17節のVC長野トライデンツ戦にて「高橋商事シート ご招待キャンペーン」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

高橋商事の協賛で行われる本節において、ヴォレアスは限定のデザインが施された特別な「高橋商事シート」を用意。今回のキャンペーンでは各日25組50名、両日合わせて100名を「高橋商事シート（1階アリーナ指定席）」にて招待する。

さらに、本シートに座った方の中から抽選で各日10名に、選手も普段食べている「ヴォレアス応援米」をプレゼントするとのことだ。

応募は該当のページに掲載されている2次元コードを読み込むか、スマートフォンでリンクにアクセスし、必要事項を入力することで完了する。応募期間は2月27日（金）から3月4日（水）23:59まで、当落の連絡は5日（木）から6日（金） 18:00に行われる。