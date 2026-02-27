26日、文化放送は現在放送中のラジオ番組「#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」（以下「しーぷらじお」）について「当面の間、放送を休止する」と発表した。

「しーぷらじお」は女性アイドルの齋藤樹愛羅（＝LOVE）、櫻井もも（≠ME）がパーソナリティーをつとめる番組で2025年4月より放送されている。

放送が休止となった理由について、文化放送は「スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果、当面の間、放送を休止させていただくこととなりました」と発表している。「株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案」が先日報じられた不祥事であることは明白である。

不祥事とは、トーシンの当時の社長であった男性が、東京・渋谷区の自社が経営するカプセルトイ店舗「＃C-pla（シープラ）」にて女性のスカートの中を盗撮したとして書類送検された件である。男性は犯行を認めており、スマートフォンからは盗撮した画像およそ2000点が確認され、そのうち1割は自社店舗で撮影されたものだった。

男性は20日付でトーシンを辞任しており、一部店舗が休業するなど大きな混乱が発生していたのだ。故に今回の「しーぷらじお」の休止も前社長の不祥事が背景にあることは火を見るより明らかである。また、文化放送では「当面の間、放送を休止する」としているが、一部では「再開は厳しいのでは」という声もある。

「しーぷらじお」は、スポンサーである＃C-pla（シープラ）を宣伝する「カプセルトーク」「こちらカプセルトイ開発部」といったカプセルトイ関連のトークコーナーを展開。また、＃C-pla（シープラ）主導の番組オリジナルカプセルトイの開発も予定されていた。

それ以前に「しーぷらじお」は現役の人気女性アイドルが担当する番組であり、アイドル番組のスポンサー企業の社長が盗撮で書類送検、というのはあまりに印象が悪い。そのため番組ファンの間では「スポンサーを変えても再開してほしい」「こんな終わり方は嫌だ」といった投稿が目立っているが、「スポンサー名も連呼しているだろうし現実問題として難しいのでは？」と冷静な意見もある。

スポンサー企業の不祥事という前代未聞の事案で大ピンチの「しーぷらじお」。果たして再開する日は来るのか。