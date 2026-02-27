任天堂<7974.T>は２７日の取引終了後、株式の売り出しを決議したと発表した。野村信託銀行（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口）と京都フィナンシャルグループ<5844.T>傘下の京都銀行、ディー・エヌ・エー<2432.T>、りそなホールディングス<8308.T>傘下のりそな銀行が保有する株式を売り出す。売出株数は合計３２６９万７９００株。需要状況に応じて上限４９０万４６００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定する。売出価格は３月９日から１２日までのいずれかの日に決める。



一部株主より売却の意向を確認し、政策保有株式に関する取り組みの一環として決定した。任天堂は売り出しによる株式需給への影響を緩和する観点から、自社株買いと消却の実施も発表した。取得総数は１４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．２０％）、取得総額１０００億円を上限とし、３日から４日の間に東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ―３）を通じて買い付ける。取得した自社株は全て３１日に消却する予定。



出所：MINKABU PRESS