ブロッコリー×チーズはやっぱり最強！簡単なのにごちそう見えする絶品レシピ8選〜副菜・おつまみにも
冬から春にかけて甘みが増すブロッコリーは、チーズのコクと相性抜群。シンプルな組み合わせなのに味が決まりやすく、どんな調理法でもおいしく仕上がる万能コンビです。
今回は、そんなブロッコリー×チーズの魅力を楽しめるおすすめレシピ8選をご紹介。サッと作れるトースター料理から、毎日の副菜に活躍するサラダや和え物まで充実のラインアップです。
お箸が進む一品がそろっているので、ぜひ今日の食卓に取り入れてみてくださいね。
■【ワインのおともに】ブロッコリーのチーズ焼き
粉チーズ＆パン粉の香ばしさとブロッコリーの甘みがやみつきになる一品。ブロッコリーはレンジで加熱するため、洗い物が少ないのもうれしいポイントです。温泉卵をホロホロに崩して食べると、さらに旨みがアップしますよ。ワインとのペアリングも最高です。
■【15分以内で完成】ブロッコリー×チーズのおすすめレシピ7選
フワフワと柔らかいカッテージチーズは食材とよくなじみ、和え物に最適です。茹でたブロッコリーやコーンはしっかりと水気を切るのがコツ。こうすることで、時間がたっても味がぼやけず、おいしさをキープできますよ。
わずか5分で作れるスピードレシピ。ストリングチーズは縦に裂くのが定番ですが、輪切りにすると貝柱のような食感が楽しめて新鮮です。甘酢ベースのドレッシングでさっぱりといただきましょう。
材料をすべて混ぜ合わせたら完成！ の簡単レシピ。ブロッコリーは、少し多めの塩を入れた熱湯で茹でることで、料理全体の味が引き締まります。ゆで卵を加えたり、ブラックペッパーをかけたり、アレンジも可能です。
コンビーフとチーズで味がバッチリ決まる、ブロッコリーのグラタンです。グラタン皿に入れて焼くだけなので、時間がないときの「あと1品」に重宝しますよ。仕上げに粗びき黒コショウをひと振りすると、飽きのこない味わいに！
ブロッコリーに、おろしたてのパルメザンチーズをたっぷりとかける一皿。溶かしバターがつなぎになり、全体をしっとりまとめます。ブロッコリーの軸は、皮を厚めにそぎ落としてから茹でると柔らかくなり、食べやすさが格段にアップ。栄養豊富な部分なので、ぜひ残さず活用しましょう。
冷凍ブロッコリーを使う、超時短メニュー。ブロッコリーは加熱後に水気を拭き取り、熱いうちにクリームチーズを和えましょう。コーンや、みじん切りにしたニンジンを一緒に入れると彩り鮮やかになります。
みそ＆クリームチーズという意外なコンビが、野菜の甘みをグッと引き立てます。ほっくりとしたブロッコリーとカボチャに、まろやかな和え衣がしっかりとからみ、食べ応えも抜群。和食にも洋食にも合わせやすく、使い勝手の良い副菜です。
■存在感のある一品で、充実した食卓に
葉野菜と違い、ブロッコリーは加熱してもかさが減りにくく、しっかりとしたボリューム感をキープできるのが魅力。鮮やかな緑色も相まって、食卓に映える存在感のある一品に仕上がります。
そこにチーズをプラスすれば、ひと口目から食欲をそそるコクと旨みが加わり、満足度もグッとアップ。日々の食卓で頼れる存在になるはずです。
また、「チーズ」といっても種類はさまざま。用途に合わせて使い分けるのが、おいしさを引き出すコツです。和え物にはカッテージチーズやクリームチーズ、食感のアクセントにはストリングチーズ、香ばしさをプラスしたいときは粉チーズがおすすめ。今回ご紹介したレシピで、ブロッコリー×チーズの奥深いおいしさをぜひ堪能してみてください。
(Lily-bono)
今回は、そんなブロッコリー×チーズの魅力を楽しめるおすすめレシピ8選をご紹介。サッと作れるトースター料理から、毎日の副菜に活躍するサラダや和え物まで充実のラインアップです。
お箸が進む一品がそろっているので、ぜひ今日の食卓に取り入れてみてくださいね。
粉チーズ＆パン粉の香ばしさとブロッコリーの甘みがやみつきになる一品。ブロッコリーはレンジで加熱するため、洗い物が少ないのもうれしいポイントです。温泉卵をホロホロに崩して食べると、さらに旨みがアップしますよ。ワインとのペアリングも最高です。
ブロッコリーのチーズ焼き
【材料】（2人分）
ブロッコリー 1株
粉チーズ 大さじ 2
パン粉 大さじ 1
オリーブ油 小さじ 1
粗びき黒コショウ 適量
温泉卵 2個
【下準備】
1、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで2分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。
【作り方】
1、耐熱容器にブロッコリーを入れ、粉チーズとパン粉を全体に散らしてオリーブ油を回しかける。さらに粗びき黒コショウをかけ、トースターで焼き色がつくまで焼く。最後に温泉卵をのせる。
【材料】（2人分）
ブロッコリー 1株
粉チーズ 大さじ 2
パン粉 大さじ 1
オリーブ油 小さじ 1
粗びき黒コショウ 適量
温泉卵 2個
【下準備】
1、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで2分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。
【作り方】
1、耐熱容器にブロッコリーを入れ、粉チーズとパン粉を全体に散らしてオリーブ油を回しかける。さらに粗びき黒コショウをかけ、トースターで焼き色がつくまで焼く。最後に温泉卵をのせる。
■【15分以内で完成】ブロッコリー×チーズのおすすめレシピ7選
カッテージチーズの美味しい食べ方 簡単サラダ
フワフワと柔らかいカッテージチーズは食材とよくなじみ、和え物に最適です。茹でたブロッコリーやコーンはしっかりと水気を切るのがコツ。こうすることで、時間がたっても味がぼやけず、おいしさをキープできますよ。
ブロッコリーとチーズのサラダ
わずか5分で作れるスピードレシピ。ストリングチーズは縦に裂くのが定番ですが、輪切りにすると貝柱のような食感が楽しめて新鮮です。甘酢ベースのドレッシングでさっぱりといただきましょう。
ブロッコリーとツナのチーズ和え
材料をすべて混ぜ合わせたら完成！ の簡単レシピ。ブロッコリーは、少し多めの塩を入れた熱湯で茹でることで、料理全体の味が引き締まります。ゆで卵を加えたり、ブラックペッパーをかけたり、アレンジも可能です。
ブロッコリーとコンビーフのチーズ焼き
コンビーフとチーズで味がバッチリ決まる、ブロッコリーのグラタンです。グラタン皿に入れて焼くだけなので、時間がないときの「あと1品」に重宝しますよ。仕上げに粗びき黒コショウをひと振りすると、飽きのこない味わいに！
ブロッコリーのチーズまぶし
ブロッコリーに、おろしたてのパルメザンチーズをたっぷりとかける一皿。溶かしバターがつなぎになり、全体をしっとりまとめます。ブロッコリーの軸は、皮を厚めにそぎ落としてから茹でると柔らかくなり、食べやすさが格段にアップ。栄養豊富な部分なので、ぜひ残さず活用しましょう。
ブロッコリーのクリームチーズ和え
冷凍ブロッコリーを使う、超時短メニュー。ブロッコリーは加熱後に水気を拭き取り、熱いうちにクリームチーズを和えましょう。コーンや、みじん切りにしたニンジンを一緒に入れると彩り鮮やかになります。
ブロッコリーのみそチーズ和え
みそ＆クリームチーズという意外なコンビが、野菜の甘みをグッと引き立てます。ほっくりとしたブロッコリーとカボチャに、まろやかな和え衣がしっかりとからみ、食べ応えも抜群。和食にも洋食にも合わせやすく、使い勝手の良い副菜です。
■存在感のある一品で、充実した食卓に
葉野菜と違い、ブロッコリーは加熱してもかさが減りにくく、しっかりとしたボリューム感をキープできるのが魅力。鮮やかな緑色も相まって、食卓に映える存在感のある一品に仕上がります。
そこにチーズをプラスすれば、ひと口目から食欲をそそるコクと旨みが加わり、満足度もグッとアップ。日々の食卓で頼れる存在になるはずです。
また、「チーズ」といっても種類はさまざま。用途に合わせて使い分けるのが、おいしさを引き出すコツです。和え物にはカッテージチーズやクリームチーズ、食感のアクセントにはストリングチーズ、香ばしさをプラスしたいときは粉チーズがおすすめ。今回ご紹介したレシピで、ブロッコリー×チーズの奥深いおいしさをぜひ堪能してみてください。
(Lily-bono)