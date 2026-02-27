ブロッコリーのチーズ焼き【材料】（2人分）ブロッコリー 1株粉チーズ 大さじ 2パン粉 大さじ 1オリーブ油 小さじ 1粗びき黒コショウ 適量温泉卵 2個【下準備】1、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで2分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。【作り方】1、耐熱容器にブロッコリーを入れ、粉チーズとパン粉を全体に散らしてオリーブ油を回しかける。さらに粗びき黒コショウをかけ、トースターで焼き色がつくまで焼く。最後に温泉卵をのせる。