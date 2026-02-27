ツウィ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/27】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が2月26日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスのコーディネートを披露した。

【写真】TWICEメンバー「完璧圧巻スタイル」へそ出しで抜群プロポーション披露

◆ツウィ、ヘソ出しミニ丈トップス姿公開


ツウィは撮影のオフショットと思われる写真を複数枚投稿し、ノースリーブミニ丈トップス姿を披露した。ヘソの下まで落されたボトムスからチラリと覗くインナーに、ミニ丈トップスを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストラインが際立っている。

またメイク中やおやつ中のショットなども公開している。

◆ツウィの投稿が話題


この投稿にファンからは「ウエストラインが綺麗」「透明感がすごい」「完璧圧巻スタイル」「オーラがすごすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】