TWICEツウィ、美ウエスト際立つヘソ出し姿にファン熱狂「完璧圧巻スタイル」「オーラがすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/27】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が2月26日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスのコーディネートを披露した。
【写真】TWICEメンバー「完璧圧巻スタイル」へそ出しで抜群プロポーション披露
ツウィは撮影のオフショットと思われる写真を複数枚投稿し、ノースリーブミニ丈トップス姿を披露した。ヘソの下まで落されたボトムスからチラリと覗くインナーに、ミニ丈トップスを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストラインが際立っている。
またメイク中やおやつ中のショットなども公開している。
この投稿にファンからは「ウエストラインが綺麗」「透明感がすごい」「完璧圧巻スタイル」「オーラがすごすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
