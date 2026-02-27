Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¥¹¥Æー¥¸¤â¤Ê¤¤²òÂÎÃæ¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¡ÈºÇ¸å¤Î¥¹¥Æー¥¸0ÈÖ¡É¤ËÎ©¤Äµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡ÖÆó³¬ÀÊ¤¬Ìµ¤¤¤Î¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¡¢¡¢¡×
Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬Instagram¤Ç¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤ò¸«¼é¤ë¸å¤í»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬²òÂÎÃæ¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¡ÈºÇ¸å¤Î¥¹¥Æー¥¸0ÈÖ¡É¤ËÎ©¤Äµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£Æ²ËÜ¤ÏNHK BS¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ë°ËÌîÈø·Å¤È¶¦¤Ë½Ð±é
Æ²ËÜ¤Ï¿å¿§¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥«ー¥¤Î¥Ñー¥«ー¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤âµÒÀÊ¤â¤Ê¤¤¡¢Å·°æ¤ËÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹Äë¹ñ·à¾ì¤Î¤Ê¤«¤ËÎ©¤Ä¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤¬²òÂÎºî¶ÈÃæ¤È¤¤¤¦¡¢µ®½Å¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤â¤¦¥¹¥Æー¥¸¤âÌµ¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Î°ÌÃÖÅª¤ËºÇ¸å¤Î¥¹¥Æー¥¸0ÈÖ¡×¤È¼«¿È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¼ç±é¤äºÂÄ¹¤¬Î©¤Ä¥»¥ó¥¿ー¡á0ÈÖ¤È¤¤¤¦ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆó³¬ÀÊ¤¬Ìµ¤¤¤Î¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤½¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥êー¥º¤ò25Ç¯¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¾å±é¡£2024Ç¯11·î29Æü¤ÇÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ç¡¢¡ØSHOCK¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Äë¹ñ·à¾ì¤Ï2025Ç¯2·îËö¤«¤é¡¢°ì»þÊÄ´Û¤··ú¤ÆÂØ¤¨Ãæ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤Äë¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢°æ¾åË§Íº¤È¾åÇòÀÐË¨²»¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿²¤³¤í¤Ó¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤â¤¤Ã¤È¤â¤¦ºÇ¸å¡×¤È¡ÈÄë·à0ÈÖ¡É¤Ë¿»¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ØSHOCK¡Ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡¢2·î28Æü19»þ30Ê¬¤«¤éNHK BS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·Â16¥áー¥È¥ë¡ß¹â¤µ24¥áー¥È¥ë¤ÎÄë·à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²óÅ¾ÉñÂæÁõÃÖ¤Î²òÂÎ¤Ë¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤È¶¦¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£