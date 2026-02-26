2月23日、菅野美穂と山時聡真がダブル主演を務める映画『90メートル』の完成披露上映会がおこなわれた。同作に出演する元「乃木坂46」の西野七瀬も参加したが、イベントでの “ビジュアル” が注目を集めている。

同作は、菅野演じる難病の母親と山時演じる高校生の息子の葛藤を描いた物語。西野はケアマネージャー役で出演し、今回の上映会にも参加したのだが……。

「乃木坂46時代から華奢なイメージが強い西野さんですが、イベントでの姿に関して、SNSで『たくましくなった』と指摘する声があがっていました。とくに、フェイスラインや肩まわりが丸みを帯びた印象を受ける人もいたようです」（スポーツ紙記者）

“ぽっちゃり化” が指摘された西野だが、Xでは

《普通に綺麗で可愛いよ？》

《これ見てぐちぐちいうやつは女を何も解っとらん》

《更に可愛くなりました》

など、反論するファンの声も見受けられる。

「イベントでの西野さんは、オールバックのおでこを出した髪型で、衣装もノースリーブで袖部分がレイヤード仕様でした。いずれも、顔の輪郭や肩幅が強調されて見えやすく、西野さんの体型が変わったというよりは、“髪型と衣装が悪い” と見る向きも多かったようです」（芸能記者）

西野は2018年に乃木坂46を卒業後、2019年の『あなたの番です』（日本テレビ系）や2020年の『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』（フジテレビ系）など、話題のドラマへの出演が続き、女優としても認知された。プライベートでは、2024年に俳優の山田裕貴と結婚したが、女優業は途切れない。

「2026年1月期のドラマ『未来のムスコ』（TBS系）に出演していますし、映画では『90メートル』も含めて4本の出演が決まっています。ヒロイン役だけでなく、助演での演技も好評で、女優業の躍進が続いています。

2025年3月の『人生最高レストラン』（TBS系）に出演した際、結婚生活について聞かれた西野さんは、『仕事の話めっちゃします。一緒に台本を読んでみたりとか』と、家でも “女優業” をしていることを明かしました。

山田さんは爽やかな好青年から陰のある役まで巧みに演じ分け、“カメレオン俳優” として評価されていますし、彼と一緒になったことで、西野さんもいい刺激を受けているのかもしれません」（同）

結婚から2年、女優としてさらなる高みへ進んでいくことだろう。