落とし主の連絡先が確認できるかもしれません。

Apple（アップル）の忘れ物防止タグで知られるAirTag。鍵や折り畳み傘に取り付けることで紛失を防いだり、音を鳴らして探す手間を省くことができる便利なアイテムですが、そのAirTagにスマホをかざすと一体何が起きるのでしょうか。

NFC対応スマホでAirTagの白い面をタッチ

たとえば、鍵が取り付けられたAirTagを見つけたとします。そのまま交番に持って行く手もあると思いますが、スマートフォンがNFC対応の場合AirTagの白い面にスマホを数秒かざすことで持ち主の連絡先を確認できる可能性があります。

Image: はらいさん ※プライバシー保護のため、一部分を黒字で伏せています。

AirTagを落とした持ち主が「AirTagを紛失」をオンにして電話番号またはメールアドレスを入力していた場合、AirTagを読み取った側は上記のようなページを確認することができます。

つまり、電話番号が記載されていたらその持ち主に直接AirTagを拾った旨を伝えることが可能というわけです。

落とした側が自分の連絡先を載せたい場合

Image: はらいさん

貴重品を取り付けたAirTagの持ち主が紛失に気付いた場合、『探す』アプリ→持ち物を探す→該当のアイテム→AirTagを紛失→連絡先の情報を表示をオンにしましょう。そうすることで自らのメールアドレスまたは電話番号をAirTagをかざした人向けに表示させることができます。

ただし、この機能を利用することで、見ず知らずの方同士が電話やメールなどで直接連絡を取り合う可能性があります。連絡先情報の設定・公開は、ご自身の判断と責任のもとで行なってください。

